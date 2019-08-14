售票員二問目的地！她以為周圍太吵...大喊「我要去竹南」　空氣秒凝結了

▲ 竹南車站 。（圖／翻攝自Google Map）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人都有「心裡想的和嘴上說的不一」之經驗，這名女網友就在臉書上分享自己糗翻的經歷，她原以為售票員聽不清楚她要去哪一站，只好大聲重覆一遍，沒想到真相其實是她「大口誤」讓對方摸不著頭緒，貼文惹笑一票網友。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己今日到了火車站售票處準備買車票，便向售票員表示「您好，我要到竹南，一張全票、一張半票，謝謝！」

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然而，隨後櫃台人員疑似因為周圍太嘈雜沒聽清楚，所以又再問了一遍「妳說妳要到哪？」貼心的原PO為了清楚表達，便大聲一字字重覆「我.要.到.竹.南！一張全票、一張半票！」沒想到售票員這時更傻眼了，無奈表示「這裡就是竹南啊」，讓空氣秒凝結。

原PO一聽糗翻了，急忙更正自己是要去竹北，同時無奈表示「我以前不會這樣啊！一切都是生完小孩才這樣的......。」

▲原PO超糗。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們都笑說「這是考驗售票員的笑點吧」、「好傻哈哈哈」、「妳是替售票員抱怨嗎」、「別說了，我有一次看到火車進站，手就不知不覺地舉起來了，立刻感受到異樣眼光」、「空氣瞬間凝結」、「我去清心，我跟店員說：我要一杯清心半糖多冰，店員看著我：妳是要清茶嗎」。

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