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喊價10萬！乖乖悠遊卡網拍翻漲526倍　「超過金額上限」不符配送資格

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▲▼ 乖乖悠遊卡喊價飆到10萬 。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

▲乖乖悠遊卡喊價飆到10萬 。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

記者張嘉晏／綜合報導

悠遊卡公司14日首推出的「好運乖乖來造型悠遊卡」造成民眾瘋搶，拍賣網站一早就看到有人開價至6、7千元，不過隨後疑似也有人惡搞，把售價訂為「10萬塊」，甚至因為「超過金額上限」無法符合網站的配送資格。

仔細搜尋拍賣網站可以發現，網友一般喊價都位於3千至7千元，但是卻有網友開價10萬元，讓原本只要190元的悠遊卡翻漲了約526倍，然而展示的圖片也並非實體的悠遊卡，而是虛擬的海報圖，不禁讓人懷疑其真實性。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 乖乖悠遊卡喊價飆到10萬 。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

▲其他「普通」定價 。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

賣家也在下方「商品詳情」一欄寫下「一張十萬就好，只有一張，要買要快，過這村沒那店。」商品疑似也因為超過2萬元上限而無法配送，惡搞意味濃厚。

▲▼ 乖乖悠遊卡喊價飆到10萬 。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

▲限量是殘酷的。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

國民零嘴「乖乖」在台灣職場兼具「保平安」的作用，也是中元節的熱門祭品之一，尤其在科技業還盛行「乖乖文化」，每座機台旁都需要擺上一包綠色乖乖，確保運作不當機。

悠遊卡公司聯合乖乖公司，今日推出僅7×5公分大小的「好運乖乖來造型悠遊卡」，然而只有限量10000個，不少網友紛紛扼腕表示跑了好多間超商都沒買到，「感覺平均起來每家進貨的數量根本不多」、「問了好幾家都沒貨，有的甚至連這個訊息都不知道」。

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關鍵字：乖乖,悠遊卡,好運乖乖來造型悠遊卡,爆怨公社,蝦皮

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