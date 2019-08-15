5人訂4人房...遭收加床費竟嗆：我孩子很小才大二！　她怒PO奧客語錄網讚爆

▲收加床費竟被嗆「我孩子很小才大二」，她怒PO奧客語錄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

飯店櫃檯人員總是會遇到一些奇葩客人，一名網友就在臉書發文抱怨，日前她遇到一家五口訂了間4人房，但公司規定，除了0-1歲的小朋友可以免費入住外，其他多出來的人數就必須加床，而當她向對方收取加床費時，對方竟回應，「我孩子很小！才大二而已」，讓她相當錯愕又無奈。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出兩張公司的規定公告表示，日前遇到一組一家五口客人訂了4人房，而當她準備要跟對方收取加床費時，對方竟拒絕付費，讓她氣得痛罵「為什麼不能住幾個人就買幾人房咧？為什麼要跟我ㄠ？為什麼上面寫0-1歲可免費入住你們孩子都國小、大學等等...可以告訴我沒寫啊、沒看到、我們的孩子跟0-1歲有什麼不同？都是孩子啊！」

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▲原PO公司清楚列出規定，但卻有人會裝沒看見，還說是公司沒寫。（圖／翻攝爆怨公社）

透過公告可以看到，原PO公司的「兒童與加床收費標準」公告上明顯寫著，「0至1歲（含）兒童在不加床之情況下可免費與大人同住」，然而對方卻裝作沒看到，還硬說是飯店沒寫，且還說，「我要上爆料說你們是低級旅店」、「我孩子很小！才大二而已」、「我們不用加床我們擠一下就好了」，讓原PO氣得將這些驚人話語寫成奧客語錄並PO上網讓網友評理。

網友看了原PO的PO文紛紛傻眼，留言表示，「這批客人智商很高，都87分」、「原諒他們⋯可能他們孩子大二外表幼童心智吧」、「大二還很小？難怪現在媽寶一堆。」

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