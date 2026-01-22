美中俄都想搶！CNN分析「北極3大關鍵價值」　普丁恐早佔上風

▲CNN指出，北極爭奪戰早已開打數十年。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普強勢企圖取得格陵蘭的風波，隨著他與北約達成協議架構暫告一段落。事實上，北極爭奪戰早已開打數十年，不過俄羅斯長期領先，中國也試圖分一杯羹，而原因就與當地戰略地理優勢、航道經濟利益及豐富礦產資源有關。

戰略位置優良 俄羅斯長期優勢

CNN指出，川普多次以國安考量為由主張美國「需要」格陵蘭，並稱丹麥實力不足以對抗中俄在北極地區的野心與威脅。

但毫無疑問的是，俄羅斯一直在北極地區占據主導地位。該國掌控北極圈內半數陸地及半數經濟海域（EEZ），控制北極地區2/3的GDP，北極圈更有高達2/3人口住在俄羅斯境內。

數十年來，俄羅斯持續在北極地區投入資源與設施、擴大軍事存在。綜合公開數據與加拿大西蒙基金會（Simons Foundation）調查，北極地區共有66處軍事基地，其中30個位於俄羅斯，36個分布在北約各國。

▼一艘俄羅斯的破冰船到北極進行運補工作。(圖／達志影像／美聯社)

儘管專家認為，目前俄軍實力仍無法與北約匹敵，但莫斯科軍事擴張速度依然令人擔憂。英國皇家三軍研究所（RUSI）指出，俄國近年投入大量資源，對北極軍力核心「核動力潛艦艦隊」進行現代化改革。即使深陷烏克蘭戰事，仍持續提升雷達、無人機及飛彈能力。

儘管冷戰結束後，俄羅斯與西方國家一度在北極圈合作，但隨著莫斯科2014年併吞克里米亞、2022年入侵烏克蘭，雙邊關係跌到新低點。芬蘭與瑞典分別在2023、2024年加入北約後，北極地區實際上已分裂為俄羅斯與北約2大陣營。

儘管中國並非北極圈國家，卻在2018年自稱「近北極國家」，提出「冰上絲路」倡議，2024年與莫斯科在北極展開聯合巡邏，讓區域競爭更加白熱化。

融冰開通新航線 經濟價值飆升

由於氣候變遷，北極升溫速度達到全球平均值的4倍，海冰快速消融對地球生態環境帶來嚴重後果，卻也被一些人視為礦產及航運的龐大經濟良機。

沿著俄羅斯北海岸延伸的北海航線、貼著北美洲北部海岸的西北航道，20年前幾乎難以通行，如今夏季高溫期卻幾乎無冰。

▼北極海冰融化恐造成生態浩劫，但也被認為帶來經濟價值。（圖／達志影像／美聯社）

其中，北海航線則可讓歐亞航程縮短至2周，僅為蘇伊士運河路線的一半。俄羅斯2022年遭制裁後，更加依賴此航線運送油氣至中國，每年航次已從個位數攀升至百次。

至於西北航線的每年航次，也從2000年代初期的幾次，攀升至2023年的41次。

融冰解鎖礦藏 但難度高且成本高

此外，融冰也可能讓過去無法開發的土地變得有利用價值。根據丹麥及格陵蘭地質調查局 （GEUS），格陵蘭蘊藏煤、銅、金、稀土及鋅等豐富礦產。

不過，研究人員指出，要開採格陵蘭礦產，將會非常困難且成本昂貴，因為許多礦藏位於北極圈內偏遠地區，那裡不僅覆蓋厚達1英里（約1.6公里）的極地冰層，且1年中大部分時間都籠罩在永夜裡。

北極研究所（The Arctic Institute）創辦人亨伯特（Malte Humpert）直言，認為能夠輕易開採這些資源，並為美國帶來利益的想法「完全瘋了」。