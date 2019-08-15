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5歲兒一席話KO　母洗碗被輾壓：我真是弱勢媽媽！他吵架王以後可能走法律

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▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

▲媽媽解釋，家風比較偏「道德魔人」，常常互相說道理，所以兒子非常注重道理這件事。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享和5歲兒子的對話，她直呼根本被單方面輾壓，兒子「以後可能往法律專業走...根本吵架王！」對此，有網友認為，如果父母對小孩沒有約束力，「那麼孩子不是大好就是大壞」，也讓媽媽留言回應了。

這名媽媽14日在「爆怨公社」臉書社團分享，近日叫5歲兒子睡午覺時雙方的對話：

請繼續往下閱讀...

兒子義正嚴詞：我有我自己的「資格」，我不想睡午覺。媽媽你自己先睡，我在旁邊玩。
媽媽一臉茫然：啊，你是想說你有你的想法吧？
兒子點頭：對！我有我的想法，所以你不要強迫我做我不想做的事情。

▼媽媽分享洗碗時和5歲兒子的對話。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼洗碗,打掃,清掃,家事。（圖／取自Pixabay）

媽媽表示，稍稍和兒子妥協一下，隔兩天，兒子從書包拿出一袋未洗的幼稚園餐盒，給正在洗東西的她。她先解釋平常的情況，兒子都是早上把洗好的餐盒裝好帶去學校，但因家裡洗手槽比較高，「所以我都跟他說，等他長大點再讓他自己洗。」

媽媽還原當下和兒子的對話：

媽媽斜斜瞄了一眼餐盒，傲嬌說：我為什麼要幫你洗餐盒？我也有自己的想法，不要強迫我做自己不喜歡的事情。
兒子依然一臉正義凜然：這是媽媽的工作耶！我那麼小，又不能自己洗，不能逃避自己的工作啊！
原PO無言默默接過來洗。

原PO寫道，「我真是一個弱勢的媽媽。」有網友直呼「有前途的孩子」；原PO回「以後可能往法律專業走...根本吵架王」。還有人說「媽媽完敗啊」；原PO回「根本就是單方面輾壓，我還是媽媽耶（哭）。」

有網友留言，「真激到我，可能會回：『你說是我的工作就是喔？』」原PO回，「因為我常常說『自己的事情自己做』吧，像他洗澡、找衣服跟穿衣服都自己來，因為我都跟他說，這些是他必須自己做的『工作』。」

▼有網友認為，「如果父母對小孩沒有約束力，那麼孩子不是大好就是大壞。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲小孩,孩子,兒童,幼稚園,幼兒園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有人則建議，「雖然是生活趣事，但媽媽可能還是要注意一下，如果父母對小孩沒有約束力，那麼孩子不是大好就是大壞。5歲就能自己洗碗的小孩還是有，不一定要受小孩擺布，他不會洗碗沒關係，可以從現在開始教；如果他不願意學，那『洗碗是媽媽的工作』就只是一個藉口，日後還會在其他方面繼續挑戰大人的權威。」

原PO也回應，「他會洗，只是我家廚房小加洗碗槽高，之前墊凳子有摔倒過…不如等他長高點再做這項家事就好，其他的基本家務，只要關於他自己都會做啦。」

原PO後來也補充說，家風比較偏「道德魔人」，常常互相說道理，所以兒子非常注重道理這件事，當然他還是會洗碗，只是之前曾從凳子上跌下來，「於是我跟他說過，在他長夠高之前，洗碗是我的工作，等他長高之後，他也要參與這項工作。」

原PO指出，「至於這孩子好不好教⋯滿好教的，只是我們平常愛鬥嘴罷了。在家庭定位上，我依然是他的媽媽，不是他的朋友，所以大家不用擔心，基本的家庭禮儀依然不會少。」

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關鍵字：爆怨公社,洗碗,親子,母子

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