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雲端最前線／直擊「韓式責任制」上班日過中午才出門

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭到民眾爆料連續6天的上班時間，最晚是在13:10分出門，甚至是在12日高雄桃源、那瑪夏區宣布停班的當天，直到中午11點43分才從家裡出發趕赴第一個公開行程，高雄市新聞局長王淺秋在《ETtoday新聞雲》獨家報導這則新聞時，就表示「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定的上班時間」，不過被網友質疑「如果是責任制，韓怎麼能固定放六日，每個週末都跑去選舉」。對此議題，《雲端最前線》14日邀請民眾黨發言人陳思宇、永齡基金會顧問高虹安、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲▼韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

繼12日《ETtoday新聞雲》獨家報導《直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43分才出門挨批只拼總統大位》後，13日繼續揭露了韓國瑜6天上班日的情況《連6天直擊「韓式責任制」...上班日最晚13：10出門　假期南投全日拜7宮廟》，發現韓國瑜的上班日，出門時間大多是在當天第一個公開行程之前30分鐘到1個小時左右，同時會跟隨扈相約在中途點來換搭公務車，並沒有一般民眾既定印象，市長會一大早進到市府辦公室來辦公後才開始跑公開行程。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜出席高雄市校長聯席會議。（圖／記者洪正達攝）

另一方面，韓式責任制上班爭議不斷，一波未平一波又起，前高雄縣長楊秋興在臉書開砲，直指韓國瑜「曾提到過去吃、喝、嫖、賭，但現在卻有小三、酗酒、夜店等問題」，韓國瑜面對這樣的指控時，強烈回擊：「任內沒有喝醉過一次，來高雄一年半，不知夜店長怎樣。」楊秋興更指出，韓國瑜還有更大的未爆彈沒有引爆。對此議題，《雲端最前線》14日邀請民眾黨發言人陳思宇、永齡基金會顧問高虹安、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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