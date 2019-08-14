韓國瑜民調跌...「換柱2.0」重現？胡幼偉獻「這招」　教韓粉擊敗換韓陰謀

▲韓國瑜聲勢下跌，「換柱2.0」傳言四起。（資料照／記者洪正達攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜挑戰2020總統大位，但他在各項民調中的成績並不理想，現在更有傳言「換柱2.0」事件將重演。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文表示，「很明顯，有人在有計畫地操作、蘊釀所謂『換柱2.0』的氛圍！」而他也提出一個妙招，要韓粉藉此摧毀「換柱2.0」的陰謀。

韓國瑜在各個民調中的成績並不理想，就連資深媒體人黃創夏分析民調時，連說韓兩次「慘不忍睹」，「韓國瑜氣已衰、勢已危，『換柱2.0』已成街談巷議的話題，必敗的宿命難逃。」

對此，胡幼偉13日在臉書發文表示，有韓粉問他該怎麼辦，而他也提出了一個簡單的方式來粉碎這個陰謀。他提到，「從現在開始，所有韓粉養成習慣，只要知道今天晚上6點到10點，家裡所有成員都不在家，那就在出門前，把家裡的市話轉到家中任一成年成員的手機上就好了。（一個市話門號只能轉接到一個手機門號上）」。

▲ 胡幼偉獻妙計，教韓粉擊敗換韓陰謀。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）

胡幼偉強調，若所有韓粉都按照這樣的方式行動，並且把它當成一種習慣性的作戰行動，那麼「老韓的民調數字就會維持在高點，陰謀集團就失去了換掉韓的理由了。」

胡幼偉的這番言論一出，也引起網友熱議，更有網友痛批，「到這種時候還在搞小動作！！！死性不改，換誰都一樣輸！」、「前車之鑑，還敢再犯？」、「換柱2.0要是真的上演，那國民黨提前領便當了！」