柯文哲「走出巨塔入市府」　狂讚：我這一生創造太多奇蹟

圖、文／鏡週刊

「柯文哲是有趣的政治人物，2014年是奇蹟！2018年還是奇蹟！一日雙塔是奇蹟！世大運也是奇蹟！」柯文哲狂人狂語，曾創造超越藍綠、當選台北市長的奇蹟。反觀如今，他組了「台灣民眾黨」，以蔣渭水為精神號召，卻惹來名不符實的爭議。

他更因為狂妄性格和說話直白，經常得罪於人。尤其對性別、兩岸議題的態度保守閃爍，越來越多的柯粉成了柯黑。8月1日宣布組黨後，他的臉書粉絲數直線下滑，跌了3萬多人。如今小黨異軍突圍，能否像「政治葉克膜」力挽狂瀾，再創超越藍綠的奇蹟，助他攻上總統大位？眼下柯文哲已面臨最迫切的困境。

▲2014年勝選之夜。當時，柯文哲以白色力量為號召，投入台北市長選戰，結果一戰成名，政治路上，獲得廣大柯粉支持。（圖／鏡週刊提供，下同）



柯文哲說話快、聲音扁，缺乏抑揚頓挫，字與字之間夾纏不清，像含著滷蛋，又慣性使用發語詞和語尾助詞，果然嗡嗡嗡，往往振翅一飛三千里。

自詡勇嘗試 再創歷史

「台灣民眾黨」創黨大會後2日，我們跟柯文哲約在台北市政府貴賓室採訪。一入座，他不管採訪時間有限，自顧自先辯解20分鐘：「是這樣啦齁，今天的柯文哲跟4年前有沒有不一樣？很多地方不一樣，我尬哩共，作為一個台灣社會當中能夠訓練出來最有…還是有知識漏洞，像那個非洲沒有老虎，但不可否認他還是很有知識耶！學習能力太快了。坦白講，核心價值那種個性不會改啦。」

他談自己，總愛用第三人稱的讚許角度，前述話語中沒講出口的「最有…」，在談到組黨動機時，還是喜孜孜補上了盛讚的話語，「我尬哩共啦，我們都知道台灣憲政有問題，如果沒人帶來破壞性創新，會繼續爛下去。柯文哲是有趣的政治人物，2014年是奇蹟！2018年還是奇蹟！一日雙塔是奇蹟！世大運也是奇蹟！這個人一生創造太多奇蹟，但他的精神就是勇於嘗試，為什麼呢？」他自問自答接著說：「這是很特殊的人生觀，如果成功失敗都是生命一部分，又何必如此在意？我對世俗的成功失敗不那麼在意，勇敢去嘗試，所以坦白講，我每天起床都覺得又要再創造台灣歷史。演講最後一句話，希望台灣因為有我們變得更好，我尬哩共，一般政治人物不會講到那麼感人的話！」

不得已才選 話未說死

人活一世，草木一秋，60歲的柯文哲念茲在茲的是「再創台灣歷史」，能活在歷史上，也難怪外界認為他有尋求總統大位的企圖，他也從不把話說死。但他曾痛罵歷任台北市長做不好是因為肖想選連任、選總統，又罵韓國瑜選上高雄市長就落跑，難道他也一樣？「這就是我的心魔啊，把政治誠信掛嘴上的人就很不願意嘛，所以實在是最後不得已我才會去選。」機率大不大？「看看啊，還有20天。」萬一最後不選，二大黨把你納入民調，豈不很好笑？「我不是常常幹這種事嗎？我永遠都很喜歡嘲笑別人，這不是我最大的缺點嗎？我媽媽每次都說我從小就很難帶、很調皮啊。」

2011年，台大醫院爆發愛滋器官錯植案，時為台大醫院器官勸募小組負責人的柯文哲因此被懲處，卻成了悲劇英雄。他以白色力量為號召，2014年投入台北市長選戰，順水推舟踏上了政治路。因為語言直白，跳脫傳統政治包袱，讓他在網路上獲得廣大柯粉擁護，還傳抄「柯語錄」。但也因為自大性格和語言風格造成爭議。多年前他接受《壹週刊》專訪，反省愛滋器捐案時說，自己愛講話又得罪人，團隊在台大醫院黑掉，「跟人家格格不入，常常發生摩擦。我們常逼迫人家就範，所以有一天就出事了。」



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