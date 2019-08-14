影／韓國瑜「上任後沒打過麻將」謊言遭戳破！林智鴻PO照打臉

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高市議員林智鴻透過臉書揭露，接到網友爆料並提供照片，指稱韓國瑜市長今年農曆年期間前往峇里島度假，同行的還有許淑華委員，甚至還PO出打麻將的照片，林智鴻指出這與與韓國瑜在臉書上闡述自從擔任市長以來「沒再打過一場麻將」的說法有出入，要韓國瑜公開澄清與說明他究竟是「記錯」還是「說謊」？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

▲高雄市長韓國瑜日前發文指出自己當上市長後沒打過麻將。（圖／市議員林智鴻提供）

韓國瑜日前因為陳宏昌事件，氣得在臉書上喊告，並強調「自上任市長後，沒再打過一場麻將」。高雄市議員林智鴻卻在臉書上爆料！他po出一張打麻將照片指出「2/4除夕夜晚間11點多看到韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放三、四桌的麻將桌，韓市長與許淑華委員等人在其中一桌開始打起麻將，爆料者在旁側吧台區與家人喝酒聊天至半夜1點多才離開，韓市長一行人還在打麻將沒有離場」。

▲林智鴻接獲民眾爆料事實與韓國瑜說法不符。（圖／市議員林智鴻提供）

林智鴻提到韓市長說「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」，這顯然與爆料者所見的事實不符，爆料者看不下去，因此找上我並提供照片與當天的描述，要韓國瑜公開澄清與說明他究竟是「記錯」還是「說謊」？

▲峇里島度假地點。（圖／市議員林智鴻提供）