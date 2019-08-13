　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜桃園行，2中國客抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陸籍男子再韓國瑜桃園行比倒讚嗆聲，12日他再發文表示「我是在嗆親中賣台派」。（圖／記者沈繼昌攝）

地方中心／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜3日到桃園走訪拜廟，遭到一名陸籍男子及同伴比「倒讚」，大嗆「亡國佬」。事隔一個多禮拜，該陸籍男子在臉書發文表示，「我嗆聲韓國瑜，不如說是嗆聲親中賣台派，只是那天恰好是親中賣台代表人物之一的韓國瑜而已，如果換了其他政客，我同樣會采取這樣的行動。」

韓國瑜3日前往桃園景福宮參拜，現場擠滿熱情支持者，頻頻揮舞國旗吶喊「韓國瑜凍蒜」，該陸籍男子與同伴狂比「倒讚」，還嗆聲「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」。

嗆聲事件到現在已相隔1個多禮拜，該陸籍男子12日在臉書上發文透漏自己嗆聲的動機。他表示，過去也曾遇到過藍營的團體揮國民黨旗幟時，而同伴也上前比過倒贊，呼喊過反國民黨的口號，「每次我都會跟進，怕她一人吃虧被欺負或發生意外」，因此這次也一樣。

陸籍男子繼續寫道，這次他嗆聲韓國瑜，不如說是嗆聲親中賣台派，且也不是特定將矛頭指向韓國瑜，只是碰搶當天遇到的人物就是「親中賣台代表人物之一的韓國瑜而已」，且若是今天換成了其他政客，他也會採取同樣的行動。

另外，陸籍男子也提到，自己的前半生是在獨裁專制的中國大陸度過，「後半生在比台灣還要成熟的民主國家日本生活」，也因此他對於這兩種社會制度的體驗和比較，有著比台灣人不具備的深度體驗，「我想如果我來提醒台灣人，說服力一定會比任何一個台灣人有影響力。」

陸籍男子也提到，他痛恨獨裁專制，也因此讓他對親中，「也就是親近獨裁專制的台灣政客，采取絕對反對的態度，是理所當然的，也是我認為對保衛台灣民主的義不容辭的責任，這種責任感對我来說，沒有國界！」

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：韓國瑜,亡國佬,親中賣台

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

洪慈庸退時代力量　黨代表周偉航有意見「適可而止」

陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

影／不願加入柯文哲民眾黨　李婉鈺斷言：郭柯王合作才會勝選

楊秋興轟韓國瑜「小三夜店進行式」怎處理？國民黨高市黨部：黨中央決定

大啖麻竹筍風味餐　盧秀燕：今年跨年晚會首次移至太平

「韓式責任制」遭質疑沒上班時間　王淺秋：回到家往往也還在處理公務

郭台銘辦公室證實：柯陣營來電提及周四會面時間

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

洪慈庸退時代力量　黨代表周偉航有意見「適可而止」

陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

影／不願加入柯文哲民眾黨　李婉鈺斷言：郭柯王合作才會勝選

楊秋興轟韓國瑜「小三夜店進行式」怎處理？國民黨高市黨部：黨中央決定

大啖麻竹筍風味餐　盧秀燕：今年跨年晚會首次移至太平

「韓式責任制」遭質疑沒上班時間　王淺秋：回到家往往也還在處理公務

郭台銘辦公室證實：柯陣營來電提及周四會面時間

優人神鼓大火「護山神樹」冥冥守護？像是她努力保護整片森林

抗老新觀念！「迪奧精萃青春凝露」終結乾燥、油水失衡

世界三大男高音多明哥爆性騷擾！　36人認「曾親睹」：是公開秘密

中職／萊福力怒罵且手遮眼　伯納：好球帶太小影響比賽

不斷更新／亞力克戰紐維拉　2局結束統一0：0兄弟

超商「史上最貴土司」！27層手工摺疊波浪每天現烤　小7獨賣限量20萬份

SYM＆周董潮牌打造最正機車VEGA 125！IG打卡聖地快閃西門町

曾與詹皇爭高中第一人　紐約天之驕子持大批槍械判3.5年入獄

蘇友辰／請跟他們做鄰居！打破身障者居住歧視高牆

妹妹北上開會投宿胞姊家　無情火慘奪2命...夫悲慟作筆錄

政治熱門新聞

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書..

洪慈庸哽咽宣布退出時代力量

快訊／傳洪慈庸宣布退出時代力量

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙..

6天直擊「韓式責任制」 上班日..

韓國瑜賴在家是責任制　網友戰爆

柯文哲：落跑沒一個好下場

陳宏昌第二？　姚江臨要求開除楊..

韓國瑜市長任內　真有去過夜店一..

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

高閔琳轟韓國瑜臉書意外掃到花媽..

更多熱門

相關新聞

郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

郭台銘從一個成功的商人，變成一個在兩岸都有政治「話語權」的政治人物。還有人會像5年前那樣，敢追打「三創BOT」案？

怎處理楊秋興？國民黨高市黨部球丟給中央

王淺秋回應「韓式責任制」：回家也在處理公務

韓國瑜遭爆中午才上班　侯友宜：其實市長很辛苦

6天直擊「韓式責任制」 上班日最晚13：30出門

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面