比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

▲陸籍男子再韓國瑜桃園行比倒讚嗆聲，12日他再發文表示「我是在嗆親中賣台派」。（圖／記者沈繼昌攝）

地方中心／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜3日到桃園走訪拜廟，遭到一名陸籍男子及同伴比「倒讚」，大嗆「亡國佬」。事隔一個多禮拜，該陸籍男子在臉書發文表示，「我嗆聲韓國瑜，不如說是嗆聲親中賣台派，只是那天恰好是親中賣台代表人物之一的韓國瑜而已，如果換了其他政客，我同樣會采取這樣的行動。」

韓國瑜3日前往桃園景福宮參拜，現場擠滿熱情支持者，頻頻揮舞國旗吶喊「韓國瑜凍蒜」，該陸籍男子與同伴狂比「倒讚」，還嗆聲「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」。

嗆聲事件到現在已相隔1個多禮拜，該陸籍男子12日在臉書上發文透漏自己嗆聲的動機。他表示，過去也曾遇到過藍營的團體揮國民黨旗幟時，而同伴也上前比過倒贊，呼喊過反國民黨的口號，「每次我都會跟進，怕她一人吃虧被欺負或發生意外」，因此這次也一樣。

陸籍男子繼續寫道，這次他嗆聲韓國瑜，不如說是嗆聲親中賣台派，且也不是特定將矛頭指向韓國瑜，只是碰搶當天遇到的人物就是「親中賣台代表人物之一的韓國瑜而已」，且若是今天換成了其他政客，他也會採取同樣的行動。

另外，陸籍男子也提到，自己的前半生是在獨裁專制的中國大陸度過，「後半生在比台灣還要成熟的民主國家日本生活」，也因此他對於這兩種社會制度的體驗和比較，有著比台灣人不具備的深度體驗，「我想如果我來提醒台灣人，說服力一定會比任何一個台灣人有影響力。」

陸籍男子也提到，他痛恨獨裁專制，也因此讓他對親中，「也就是親近獨裁專制的台灣政客，采取絕對反對的態度，是理所當然的，也是我認為對保衛台灣民主的義不容辭的責任，這種責任感對我来說，沒有國界！」