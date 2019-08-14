起底韓國瑜私生活連環爆　楊秋興恐成下一個開鍘名單

▲韓國瑜。（資料照／記者李忠憲攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

前國民黨立委的陳宏昌批評高雄市長韓國瑜每天吃喝玩樂、抱女人，讓韓國瑜憤而提告，國民黨也祭出黨紀開除陳宏昌，但隨後，前高雄縣長楊秋興也在臉書爆料韓國瑜「小三夜店進行式」，資深媒體人黃光芹也替陳宏昌撐腰，表示國民黨主席吳敦義手上有韓國瑜喝酒照片，若韓國瑜真的要提告的話「陳宏昌穩贏」。

總統蔡英文11日走訪雙北5間宮廟，上午第一站抵達蘆洲湧蓮寺進行參拜，湧蓮寺主委、同時也是前國民黨立委的陳宏昌在致詞時語出驚人，提及自己被兒子詢問，國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？讓他笑說「夭壽，怎麼教孩子？」

▲總統蔡英文、陳宏昌。（圖／記者陶本和攝）



此話一出掀起政壇風波，國民黨立刻祭出黨紀處分開除陳宏昌；韓國瑜競辦則駁斥陳宏昌的「抱女人」說法，寄出存證信函，對方3天內道歉，否則將採取下一步法律行動。

▲韓國瑜臉書貼出存證信函，要求陳宏昌3天內公開道歉。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）



但此舉似乎沒有制止外界對於韓國瑜的指控，楊秋興12日更在臉書爆料，韓國瑜「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，「但小三、酗酒、夜店 是現在進行式啊！」又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌、趙守博呢？

黃光芹也在12日的政論節目上指出，有媒體人證實過，說國民黨主席吳敦義手上有韓國瑜喝酒照片。她更說，如果韓國瑜真的提告「我覺得穩贏的」，證人很多，只是看人家講不講。

▲楊秋興。（資料照／記者吳奕靖攝）



面對外界放大檢視私生活，韓國瑜13日強烈回擊，「任內沒有喝醉過一次，來高雄一年半，不知夜店長怎樣。」並表示自己生活非常單純，邀請楊秋興應該要來了解高雄市長真正的生活。

不過，韓國瑜就任高雄市長以後，有公開一次前往夜店，當時是為陪同警方擴大臨檢查緝毒品，而且還引發騷動，像極了「粉絲見面會」。這場因公務視察夜店的行程，似乎間接打臉韓國瑜說的「不知夜店長怎樣」。

韓國瑜衝刺2020大選之際，面對四面八方的指控相當疲憊。在陳宏昌抄開除黨籍後，楊秋興的指控恐將成為下一個黨紀處分的對象，目前，國民黨高雄市黨部決定搜集相關資料，並且反應給中央，而市黨部主委莊啟旺認為楊秋興與陳宏昌之間雖然都是在批評韓國瑜，可是兩個人的情況並不相同，正與律師討論文章的爭議點。