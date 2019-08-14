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你們都猜錯！柯文哲4理由揭2020動向　「招攬黃國昌」留伏筆

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圖、文／鏡週刊

「你們都猜錯柯文哲了！」明年總統大選在藍綠人選出線後，8月6日甫創「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲到底會不會角逐總統大位？成為選戰最大變數。他接受本刊專訪，透露自己無意直取明年總統大位的4大理由，最後還狂笑直言：「如果我不選了，你們二大黨的初選是不是要重辦一次？因為你們的對比（指對比民調）做錯了！」

▲柯文哲在專訪中宣示，民眾黨不分區立委將是「影子內閣」，是「柯文哲意志在立法院的表現」。（圖／鏡週刊提供，下同）

 明年大選，柯文哲「不選總統、先拚國會」態勢明朗，他接受本刊專訪，透露無意進攻總統大位的4個理由：一是「落跑市長」的心魔；二是借鏡諸葛亮「六出祁山」的故事，先儲糧草、練兵馬；三則拋出先進軍國會籌組「影子內閣」，替執政做準備，不分區名單就是內閣儲備官員；最後鬆口「成功不必在我」，大談支持鴻海前董事長郭台銘選總統的前提及合作原則。

柯文哲不想選總統，最大的理由就是「做好做滿」的政治承諾。「把政治誠信掛在嘴上的人，就很不願意嘛！最後不得已我才會去選。」他直言，「落跑市長」就是他的心魔，自豪上任以來幾乎沒有用政治人物當政務官，這是政治文化的創新模式，「從藍到綠都有，事務官掛帥；但只要一離開這裡，過去一切全部化為烏有。」

「我先問一個問題，怎麼做對台灣最好？」柯文哲說，台北市有很多議員去支持韓國瑜，「我一直很想問他，你是因為韓國瑜會贏才支持他？還是你認為他適合才支持他？這就是我不喜歡的。所以你們對柯文哲都猜錯、永遠猜不出！」

▲▼柯P大讚時代力量立委黃國昌（圖）是國會戰力最強的，替未來招降納叛留下伏筆。（圖／鏡週刊提供）

▲柯P大讚時代力量立委黃國昌（圖）是國會戰力最強的，替未來招降納叛留下伏筆。

台北市長柯文哲接受本刊專訪時，首度點名時代力量立委黃國昌，大讚他是現在立法院「戰力最強的」；兩人是否預留未來合作空間，引人揣想。

他說，人不夠就勤勞一點、1人跑2個委員會，「有效一個人就有效，沒效一堆也沒效啦！」他還大讚時代力量立委黃國昌戰力最強，「現在是只有1個黃國昌，10個黃國昌你覺得會怎樣？」因民眾黨吸納不少時力支持者，問他會否拉攏黃國昌入黨？柯更巧妙以一句「人家又還沒退黨」替未來招降納叛留了伏筆。


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關鍵字：鏡週刊,柯文哲,2020總統大選

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