黑歷史連環爆！　孫大千：韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了

▲高雄市長韓國瑜接連被爆出黑歷史。（圖／記者羅婉庭攝）

記者何文君／綜合報導

國民黨中央評議委員會委員陳宏昌公開批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、抱女人」，前高雄縣長楊秋興隨後再補刀，爆料韓還有「更大的未爆彈」。韓陣營副執行長、前立委孫大千今在臉書發文表示，韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了，否則怎麼只剩下這些不入流的黑韓手段？

孫大千指出，黑韓首先把韓國瑜硬說成一個酗酒成癮的酒鬼，講到連國民黨大老都信以為真，跳出來勸韓戒酒，「其實，有沒有酗酒成癮，一眼就看得出來。這些人是以為台灣的民眾都是瞎子嗎？」

孫大千表示，接著外界開始把韓國瑜塑造成「體弱多病」的政治人物，講到連支持群眾都憂心忡忡，深怕韓撐不到總統大選，「但有誰看過哪一個渾身是病的人，不但可以爬下水道，視察清淤，還可以身手矯健，一躍上樹呢？」

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

「再來，乾脆把韓國瑜20年前的陳年往事，再拿出來加油添醋一番。」孫大千指出，有些時空錯置、甚至沒發生過的事，也通通栽到韓國瑜頭上，然而現在的韓國瑜早已蛻變轉型，完全不一樣了，「這些人是把成千上萬的庶民夥伴都當成是只會盲目崇拜的傻子嗎？」

孫大千也質疑，如今刻意把韓國瑜抹黑成一位「花天酒地、病入膏肓、抽煙打牌抱女人」的總統候選人，「真的會有人相信嗎？」

對此，政大地政系教授徐世榮表示，繼陳宏昌之後，楊秋興也爆料了，韓國瑜昨晚還勇敢po文「溫良恭儉、再也不讓」，想不到還不到一晚就完全破功；試問韓要不要也寫個存證信函給楊秋興，限三天內道歉否則就提告？「下一位出來爆料的同志又會是誰？國民黨考紀會是否把爆料者全部都開除？」寄語韓國瑜及國民黨，別忘了這句話，「凡走過必留下痕跡！」

▲孫大千認為韓國瑜已強大到「無懈可擊」了。（圖／翻攝孫大千Sun, Ta-Chien臉書）