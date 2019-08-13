　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑歷史連環爆！　孫大千：韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜桃園輔選，海鮮餐廳與地方人士聚會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲高雄市長韓國瑜接連被爆出黑歷史。（圖／記者羅婉庭攝）

記者何文君／綜合報導

國民黨中央評議委員會委員陳宏昌公開批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、抱女人」，前高雄縣長楊秋興隨後再補刀，爆料韓還有「更大的未爆彈」。韓陣營副執行長、前立委孫大千今在臉書發文表示，韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了，否則怎麼只剩下這些不入流的黑韓手段？

孫大千指出，黑韓首先把韓國瑜硬說成一個酗酒成癮的酒鬼，講到連國民黨大老都信以為真，跳出來勸韓戒酒，「其實，有沒有酗酒成癮，一眼就看得出來。這些人是以為台灣的民眾都是瞎子嗎？」

孫大千表示，接著外界開始把韓國瑜塑造成「體弱多病」的政治人物，講到連支持群眾都憂心忡忡，深怕韓撐不到總統大選，「但有誰看過哪一個渾身是病的人，不但可以爬下水道，視察清淤，還可以身手矯健，一躍上樹呢？」

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

「再來，乾脆把韓國瑜20年前的陳年往事，再拿出來加油添醋一番。」孫大千指出，有些時空錯置、甚至沒發生過的事，也通通栽到韓國瑜頭上，然而現在的韓國瑜早已蛻變轉型，完全不一樣了，「這些人是把成千上萬的庶民夥伴都當成是只會盲目崇拜的傻子嗎？」

孫大千也質疑，如今刻意把韓國瑜抹黑成一位「花天酒地、病入膏肓、抽煙打牌抱女人」的總統候選人，「真的會有人相信嗎？」

對此，政大地政系教授徐世榮表示，繼陳宏昌之後，楊秋興也爆料了，韓國瑜昨晚還勇敢po文「溫良恭儉、再也不讓」，想不到還不到一晚就完全破功；試問韓要不要也寫個存證信函給楊秋興，限三天內道歉否則就提告？「下一位出來爆料的同志又會是誰？國民黨考紀會是否把爆料者全部都開除？」寄語韓國瑜及國民黨，別忘了這句話，「凡走過必留下痕跡！」

▲▼孫大千認為韓國瑜已強大到「無懈可擊」了。（圖／翻攝孫大千Sun, Ta-Chien臉書）

▲孫大千認為韓國瑜已強大到「無懈可擊」了。（圖／翻攝孫大千Sun, Ta-Chien臉書）

ET快訊
快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準
騎士遭卡車輾死「心臟噴飛1公尺」　掉路上還在跳！生前妻小託夢
氣象局曝大雷雨狂襲中南部原因　「明凌晨至清晨可能再來一次」

關鍵字：韓國瑜,孫大千,黑歷史,陳宏昌,楊秋興,爆料,無懈可擊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲被問時力、辣台派　幕僚輕拍...阿北：現在是要怎樣

時力崩解...大小綠共識暫停　民進黨不受影響：8月底完成立委佈局

周偉航：柯文哲選總統機率低　郭台銘氣勢強多了

黑歷史連環爆！　孫大千：韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了

影／跟進林昶佐退黨　洪慈庸哽咽：沒有放棄、而是換一個位置作戰

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

洪慈庸退時代力量　黨代表周偉航有意見「適可而止」

陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

柯文哲被問時力、辣台派　幕僚輕拍...阿北：現在是要怎樣

時力崩解...大小綠共識暫停　民進黨不受影響：8月底完成立委佈局

周偉航：柯文哲選總統機率低　郭台銘氣勢強多了

黑歷史連環爆！　孫大千：韓國瑜想必是強大到「無懈可擊」了

影／跟進林昶佐退黨　洪慈庸哽咽：沒有放棄、而是換一個位置作戰

台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

洪慈庸退時代力量　黨代表周偉航有意見「適可而止」

陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

比倒讚嗆韓國瑜「亡國佬」！　陸籍男發文再出招：我是在嗆親中賣台派

夏聯／裕隆教練團也改組　補強目標仍鎖定控球

中職／未在家鄉出賽　周思齊：今年外野手狀況好

快訊／台南市政府宣布「明天正常上班上課」　風雨趨緩未達標準

不斷更新／王勝偉陽春砲炸裂　6局兄弟3：2統一

想朝聖「神仙光步道」看準時間別白跑　台中大坑步道部分封閉中

岡田准一、福士蒼汰、柳樂優彌到齊！女星選不出理想型

暗黑李毓芬寫真尺度超狂　揪當地妹拍「全裸泰國浴」

易烊千璽一夜長大！《長安十二時辰》咬牙拍水牢戲快凍僵

中華電獨賣頂規Note 10+　8/15開放限量預購、VIP購機最高折價9,000元

張藝興解約三星！　「傷害民族感情」代言8個月宣布掰了

政治熱門新聞

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書..

洪慈庸哽咽宣布退出時代力量

快訊／傳洪慈庸宣布退出時代力量

6天直擊「韓式責任制」 上班日..

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙..

韓國瑜賴在家是責任制　網友戰爆

柯文哲：落跑沒一個好下場

韓國瑜市長任內　真有去過夜店一..

陳宏昌第二？　姚江臨要求開除楊..

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

陳宏昌不道歉！怒轟韓國瑜「荒唐..

更多熱門

相關新聞

2020大選預測的「最大變數」

郭必有其一連串的過人機遇與本事。對柯來說，只要合理，以任何形式與郭合作，意識上與心態上均應可接受。因此，未來仍有第三組總統候選人出現的可能。

陳宏昌不道歉！怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

嗆韓國瑜亡國佬　陸籍男發文：我是在嗆親中賣台派

郭台銘能抵抗總統的「權力魔戒」嗎？

怎處理楊秋興？國民黨高市黨部球丟給中央

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看傻

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面