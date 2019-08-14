快訊／為郭柯會暖身？　郭台銘歸國後首度露面！

▲郭台銘出席永齡鴻海希望小學。（圖／翻攝郭台銘臉書直播）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選結束後，便出國散心，7月底歸國後都沒公開行程，他14日現身永齡鴻海希望小學，這是他歸國後第一個公開行程。

郭台銘為永齡鴻海希望小學的創辦人，創立宗旨為輔導學童改善學習落差，參加希望小學一學年課輔的孩子，9成以上都會進步，每3人約有1人追上一個學年的成長進度。他14日上午出席永齡鴻海希望小學「夏日英雄大會暑期成果展」。

郭台銘一上台就熱情跟台下小朋友打招呼，還「give me five」。他表示，自己出國兩個禮拜，一回來參加公開活動就選擇在永齡鴻海希望小學，非常高興跟大家在一起，為什麼會選擇第一個行程跟小朋友在一起？因為小朋友就是國家未來主人翁，他們年紀已經大了，以後也會被淘汰，國家的希望與發展在孩子身上。

另一方面，「郭柯王」結盟的態勢越來越明顯，郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人預計18日在桃園一同出席宗教活動，以公開的形式「自然合體」。面對媒體追問政壇動向，郭台銘始終不願多說，僅回「等三人會面之後再說」。

台北市長柯文哲14日出席內湖區里長座談，他證實這項消息，並說「還是先公開亮相，後面再開始談」。