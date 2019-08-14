韓國瑜喝花酒錢付乾淨沒？　黃光芹曝「酒國文化」：歡迎女服務員爆料

▲黃光芹歡迎女陪侍找她爆料。（圖／翻攝自政論節目《突發琪想》）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨中評委陳宏昌11日批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」，被韓國瑜提告也被祭出黨紀開除。資深媒體人黃光芹則在節目上繼續質疑，韓過去是否有喝花酒，如果有喝「錢付乾淨了沒有」？她接著說若有要爆料或討回公道的女性員工，「歡迎來找我」。

韓國瑜先前曾公開表明自己以往「花天酒地」、「很墮落」，但都已經過去了；對此，黃光芹12日上政論節目《突發琪想》時批評，韓最喜歡講自己過去花天酒地的事蹟，然後把自己講成一個浪子回頭的勵志故事，卻沒說過自己過往到底是如何墮落法，而且在北農總經理時期也在喝，「去了六龜5趟，沒有一次是清醒的。」

黃光芹表示，1990年代酒國文化盛行，許多男記者和陳宏昌是好朋友，很多人常常都在等陳的電話，「陳宏昌你和韓國瑜喝過沒有，如果是親眼所見，或是很多跟韓國瑜同時期的立委所說的話」，為什麼不能質疑。她更說韓講自己花天酒地，「酒地我們都知道，但花天是怎麼來的？」

黃光芹指出，所謂的酒國文化不是PUB，當時大家都去酒廊、Piano bar，「有女服務員在旁邊的」，「你（韓）有沒有帶小姐出場，你2002年到2009年在中國大陸讀書的時候，有沒有類似花天酒地的行為？你做正副書記長在黨團協商的時候，是喝清酒還是喝花酒，如果喝花酒，你錢付乾淨了沒有？」

黃光芹表明，若以往遇過韓國瑜的「勞苦功高的女性員工」，有任何要爆料，或是需要討回一點公道的話，「妳找我」。