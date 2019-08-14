「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：民調慘不忍睹！必敗宿命難逃

▲黃創夏認為，韓國瑜在年齡層分布中只有在60歲以上居於領先，被譏是「長青俱樂部」，卻也只有46.8%並未過半。（圖／資料照／記者賴君欣攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜挑戰2020總統大位，對此，資深媒體人黃創夏分析民調時，連說韓兩次「慘不忍睹」，「韓國瑜氣已衰、勢已危，『換柱2.0』已成街談巷議的話題，必敗的宿命難逃。」他也認為，泛藍選民之所以會去支持第三條路，韓不夠強是關鍵原因。

「必敗⋯⋯回天乏術！」黃創夏13日在臉書貼出《EToday新聞雲》最新民調資料寫道，韓國瑜在自認是「國民黨籍」選民中只有68.3%認同度，和蔡英文在自認是「民進黨籍」占比86.7%相較，慘不忍睹。

黃創夏說，在自認是「泛藍非國民黨籍」選項中，韓國瑜僅有31.1%支持度，遠遠落後「郭台銘、柯文哲、王金平聯盟」的61.7%；在自認是「中間選民」選項中，韓更只有17.9%支持度。

▼黃創夏表示，泛藍選民之所以會去支持第三條路，韓國瑜不夠強是關鍵原因。（合成圖／ETtoday攝影中心攝）

黃創夏表示，韓國瑜的優勢支持群更是慘不忍睹，在年齡層分布中只有在「60歲以上」居於領先，被譏是「長青俱樂部」，卻也只有46.8%並未過半；區域分布上，韓在南部和東部已經落後蔡英文，北部和中部也輸給郭、柯、王聯盟。他認為，韓氣已衰、勢已危，「換柱2.0」已成街談巷議的話題，必敗的宿命難逃。

《ETtoday新聞雲》10日公布最新2020總統民調顯示，若郭台銘、柯文哲、王金平結盟，支持度將達33.9%，更獲得高達61.7%的泛藍選民支持。對此，黃創夏於《ETtoday》直播節目《雲端最前線》中直言，泛藍選民之所以會去支持第三條路，韓國瑜不夠強是關鍵原因；當年國民黨「換柱」時，就是因為知道國民黨前主席洪秀柱這個候選人不夠強，令人質疑是否有能力贏得2020總統大選。

黃創夏指出，當年洪秀柱對國家的方向、兩岸的定位受到質疑，帶出的班底也讓人質疑是否有治國的能力；而韓國瑜也是如此，韓的班底會讓大家質疑，包括一個特定的媒體集團支持、特定的四個地方派系，顏色還有點黑金，如果再加上韓自己的家族又是傳統的地方派系，連一個高雄市政都治理不下來，這種壓力之下，換柱2.0當然會形成話題。

▼黃創夏發文。（圖／翻攝黃創夏臉書）

▼黃創夏認為，韓國瑜的班底會讓大家質疑。（圖／雲端最前線直播畫面）