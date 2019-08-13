陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院認證」

▲國民黨中評委陳宏昌。（圖／東森新聞）



政治中心／綜合報導

國民黨中評委陳宏昌11日批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」遭開除黨籍，韓國瑜競辦也限對方3天內道歉否則提告。對此，陳宏昌13日證實已經收到韓國瑜寄的存證信函，並表示「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪！」

陳宏昌13日下午以簡訊方式向媒體表達「韓市長荒唐史 就交由法院認證！」直指韓國瑜在立委任內花天酒地是事實，在立法院幾乎是人盡皆知，包括媒體人也曾公開披露，韓國瑜本人也坦承不諱。「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪！」

陳宏昌指出，面對他的質疑，「整天打麻將，整天吃喝玩樂，可以抱女人的，可以當總統？」韓國瑜第一時間是承認的，但澄清「是20年前的我了，今天的我已經不一樣了。」如今因為擔心影響選情，才想製造寒蟬效應。

陳宏昌表示，韓國瑜立委任內花天酒地早已不是新聞，包括媒體人質疑，韓國瑜是大方承認的，在世新大學演講也以此「勵志」故事與學子互勉，難道是韓國瑜酒喝多了，講過的話都忘了？還是韓市長「花天酒地」的定義和大眾的認知不同？抑或韓國瑜沒有抱女人，一切都是被動？

陳宏昌說，沒關係，如果韓市長市政、選舉兩頭忙，無暇回憶過去的自己，很多過去在立法院的好朋友應該都還記得。至於國民黨準備明天火速開除黨籍，「有這麼急嗎？」黨中央為什麼不聽實話？一個超過40年黨齡的同志，表達地方基層深切的憂慮，何錯之有？難道陳宏昌閉嘴，媒體不會講？民進黨不會講？掩耳盜鈴的作法，對國民黨是加分還是減分？如果得到法院認證，韓國瑜選情不會如雪崩式下跌？

陳宏昌強調，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠！」國民黨是百年老店，應該負責任地推出品格、能力符合人民期待的候選人，尤其國家元首勢必面對最嚴格的檢驗。寧鳴而死、不默而生！一個淡出政壇老黨員善盡忠黨、愛黨的言責，就算難見容於黨，「但至少我對得起天地良心」。