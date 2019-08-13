　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

張達明：港警喬裝「不同人士」插贓嫁禍示威者　刑事罪不能豁免！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港11日晚間多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（圖／香港01授權使用，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

▲香港11日晚間出現多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（圖／香港01授權使用，請勿隨意取用，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》的示威越演越烈，有港媒指出，警方在先前的示威活動喬裝成不同人士，意圖讓暴動和的挑唆行為轉移至示威者身上。港大法律學院首席講師張達明認為，警方喬裝成「臥底」本身不是問題，但警員也要遵守法律，沒有豁免權，若有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，並且有插贓嫁禍的嫌疑，那警方就該作刑事調查。

據悉，曾有媒體拍到員警在銅鑼灣清場時，疑似在被拘捕人士的背包中放入東西。張達明說，這就是有插贓嫁禍嫌疑，希望警方在有表面證據下，公布進行刑事調查。他又強調，一定要在被捕人知情下，才可觸碰或搜查被捕人的個人物品，「如果不是鏡頭拍攝到，被告人回到警署是含冤莫白。」

▲香港11日晚間多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（圖／香港01授權使用，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

張達明也說，警員在銅鑼灣示威活動中喬裝不同人士，只是觀察的話，那本身不一定有問題，但如果有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，警方就有責任作刑事調查。對於委任證（識別證）問題，他說，便衣警員使用警權便需要展示委任證，執行職務的警員沒有出示委任證，是違反警察通例，若警方不認為這個現象是有問題的話，就是破壞法治。

張達明最後稱，即使警務人員有合理理由拘捕嫌犯，除非當時的實際環境不可行，否則警務人員必須先表露身分，知會該嫌犯會拘捕他，並清楚講出懷疑他犯了什麼罪行。

ET快訊
LINE電腦版隱藏功能　文字前後「加符號」出現神奇變化
上午未到班…岡山女騎士摔護堤遭沖走！找到已成冰冷屍體
正妹遭撞「骨盆全碎」！肇事男留字條：有事打給我…當場丟包

關鍵字：反送中,港警,示威者,嫁禍,銅鑼灣遊行,喬裝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

香港機場癱瘓　深圳、廣州機場股價大漲　國泰航空19天市值蒸發460億

商場保全上前「關切」港警借廁所　新世界：溝通不足引誤會

和貓咪玩慘被抓傷！12歲男「腋下冒出蠶豆腫塊」嚇壞…醫曝怪病：嚴重會死

他拍片炫耀載「5個老婆」出遊　意外留把柄慘被警察找上門

ASICS官網將台灣列為「國家」！　代言人韓東君急切割：堅持一個中國

逛漫展遇「美腿正妹」　結果竟是公司老闆cos女裝！他po網後悲劇了

影／香港行政會議提早復會　林鄭記者會多次被打斷草草結束

張達明：港警喬裝「不同人士」插贓嫁禍示威者　刑事罪不能豁免！

41家香港地產商聯署斥「暴力示威」：加大經濟下行的風險

香港示威延燒　旅遊業者「逾一成收入0」：比SARS時還糟

熱氣球嘉年華閉幕　45天活動吸引百萬人潮創造22億商機

高速過彎撞電桿翻覆「引擎噴飛」　駕駛自行爬出僅輕傷

起司瀑布流瀉一口咬下就爆漿！肯德基新口味起司摩天輪咔啦雞腿堡超考驗下巴

豪雨猛襲二仁溪暴漲！黑色轎車遭滅頂沖走　警消尋獲「車裡沒人」

吳達庶害《與神》重拍「性騷判決反轉」　消失1年半回歸了

江宏恩橋下等戲熱暈「表情失守」 王宇婕笑：宏傑很悶！

幫妻還6000萬債務　雷洪謝嘆：靠老天賞飯吃賺錢！

台北房價「超越東京首爾」！　他看完江南區價位秒心涼：我住的比偶像還貴…

多夢淺眠「總是睡不好」　針灸＋中藥雙管齊下能改善

太有創意！日本推大人味「珍珠奶茶酒」　咬得到QQ感，越喝越微醺

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

女大生找工作離奇失蹤...12..

持續癱瘓香港機場！港網友發起1..

女子右眼中彈　港記者：她是急救..

8/11警民衝突後…林鄭月娥首..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

影／孕婦洗澡觸電...丈夫「赤..

央視體育女神笑林書豪NBA「擦..

港女眼球被警射爆？前港警：除非..

香港機場今日航班全部取消！

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

更多熱門

相關新聞

示威延燒香港旅遊業者「逾一成收入0」

香港三個旅遊業工會12日發佈相關調查結果，近兩個月來，受訪者平均收入跌幅接近八成，逾一成受訪者收入為零。香港領隊總工會理事長劉振遠強調，當前香港旅遊業狀況比「非典」（台灣稱SARS）時期更糟糕，如果情況繼續惡化，旅遊業人才可能大幅流失。

澳遊客：香港是中國的　示威者氣炸反嗆

人民日報將香港問題指向台灣伸黑手

香港機場滯留旅客支持示威者

林鄭月娥：希望給警方時間去調查

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面