張達明：港警喬裝「不同人士」插贓嫁禍示威者　刑事罪不能豁免！

▲香港11日晚間出現多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（圖／香港01授權使用，請勿隨意取用，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》的示威越演越烈，有港媒指出，警方在先前的示威活動喬裝成不同人士，意圖讓暴動和的挑唆行為轉移至示威者身上。港大法律學院首席講師張達明認為，警方喬裝成「臥底」本身不是問題，但警員也要遵守法律，沒有豁免權，若有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，並且有插贓嫁禍的嫌疑，那警方就該作刑事調查。

據悉，曾有媒體拍到員警在銅鑼灣清場時，疑似在被拘捕人士的背包中放入東西。張達明說，這就是有插贓嫁禍嫌疑，希望警方在有表面證據下，公布進行刑事調查。他又強調，一定要在被捕人知情下，才可觸碰或搜查被捕人的個人物品，「如果不是鏡頭拍攝到，被告人回到警署是含冤莫白。」

張達明也說，警員在銅鑼灣示威活動中喬裝不同人士，只是觀察的話，那本身不一定有問題，但如果有證據顯示，喬裝示威者的警員有參與暴動或挑唆，警方就有責任作刑事調查。對於委任證（識別證）問題，他說，便衣警員使用警權便需要展示委任證，執行職務的警員沒有出示委任證，是違反警察通例，若警方不認為這個現象是有問題的話，就是破壞法治。

張達明最後稱，即使警務人員有合理理由拘捕嫌犯，除非當時的實際環境不可行，否則警務人員必須先表露身分，知會該嫌犯會拘捕他，並清楚講出懷疑他犯了什麼罪行。