香港機場逾200航班取消　「滯留旅客」席地而睡：不能責怪任何人

▲香港機場離境大堂有大批黑衣示威者聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

超萬名示威者12日到香港國際機場抗議，造成交通癱瘓，今（13）日仍有逾200班機取消。不少滯留旅客淩晨在離境大堂席地而睡，有人甚至躺在地勤櫃檯，連行李運輸帶也變成睡床。當中部分人支援示威者的行動，但亦有人認為，香港年輕人應「好好工作、好好學習」。

據《東網》報導，12日午夜過後，仍有約200名示威者留守香港機場，有網民號召今日進行「齊齊再接機」，更聲言之後每日下午1時，繼續「和你飛」。此外，有航班清晨抵港，部分戴口罩、穿黑衣的示威人士向乘客派發傳單，亦有人在圍欄外展示海報等印刷品。

▲當有旅客拿了傳單，示威者一起會鼓掌歡呼。（圖／記者蔡儀潔攝）

示威引發的航班取消，滯留在機場的旅客對此持有不同意見。據《明報》報導，到港進行身體檢查的旅客Ray表示，原定12日晚乘9點的飛機返回奧克蘭，搭上機場巴士後，才知道機場交通混亂。他11日晚有看到媒體報導員警的拘捕行動，認為大批民眾聚集在機場表達聲音，即使對他構成不便，也不能責怪任何人，有時事情就是這樣發生（It just happens）。

大陸旅客江先生12日早從曼谷抵港，到市區遊玩數小時後，返回機場準備下午轉機到成都，但已無法登機，「機場人山人海，很多口號，聽不懂」。他說，一直聯絡不到航空公司，不太清楚香港反修例示威，認為香港年輕人應「好好工作、好好學習」，只要港人提出訴求，黨和政府一定會開導他們，不用示威。

從大陸經香港回台灣的何先生表示，他12日下午2點抵達機場，已經看到有很多示威者，不知道示威者訴求，但不讚成在機場示威，「這個是國際機場，會影響到全世界的旅客。」

香港機管局13日表示，機場今日將實施航班重新編配，航班升降將會受到影響，呼籲旅客在出發前往機場前，透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，瞭解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。