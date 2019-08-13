香港示威延燒　旅遊業者「逾一成收入0」：比SARS時還糟

▲香港機場有許多黑衣人聚集，機場因此關閉。（圖／記者蔡儀潔攝）
記者馬叔安／綜合報導
香港三個旅遊業工會12日發佈相關調查結果，近兩個月來，受訪者平均收入跌幅接近八成，逾一成受訪者收入為零。香港領隊總工會理事長劉振遠強調，當前香港旅遊業狀況比「非典」（台灣稱SARS）時期更糟糕，如果情況繼續惡化，旅遊業人才可能大幅流失。
《新華社》報導，這項「當前香港旅遊業雇員狀況」問卷調查結果，是由3個旅遊業工會本月初進行調查，約1012名業者完成問卷，受訪者普遍表示，與去年同期相比，自6月以來，接待的旅遊團數量平均下跌超過70%，收入平均下跌約75%，其中，四成受訪者表示，收入下跌超過90%。
▲反送中抗議民眾行經深水埗的社區。（圖／路透）
此外，逾一成受訪者表示收入為零；超過九成的受訪者對香港未來一年的旅遊業前景感到擔憂。香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，今年上半年各項旅游業數據表現良好，但示威行動導致7、8月份香港旅遊旺季變為「寒冬」，今年受示威活動影響，內地、東南亞、歐美等地紛紛取消旅遊團，不少導遊8月成團數為零。
港九勞工社團聯會主席林振昇表示，希望社會各界能夠停止暴力，想一想、靜一靜，搭建理性溝通的平台，一起攜手幫助香港旅遊業重新健康發展。