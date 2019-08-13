香港示威延燒　旅遊業者「逾一成收入0」：比SARS時還糟

為了力挺眼球受創的示威少女，香港網友昨（12）日在香港機場舉行「百萬人接機」活動。據悉，過程中有許多人士向示威者表達支持與打氣，但也有一名澳洲遊客怒嗆「香港和台灣是屬於中國的」，要這些參與活動的民眾趕快去找個工作做，別再影響香港局勢。示威者聽到後氣得回嗆，「你的航班受影響才會說這樣的話，因為你只想到你自己。」