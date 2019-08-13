影／航班受影響！澳遊客嗆「香港、台灣都是中國的」　示威者怒：你只想到自己

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記者朱世凱／綜合報導

為了力挺眼球受創的示威少女，香港網友昨（12）日在香港機場舉行「百萬人接機」活動。據悉，過程中有許多人士向示威者表達支持與打氣，但也有一名澳洲遊客怒嗆「香港和台灣是屬於中國的」，要這些參與活動的民眾趕快去找個工作做，別再影響香港局勢。示威者聽到後氣得回嗆，「你的航班受影響才會說這樣的話，因為你只想到你自己。」

▼澳洲遊客向香港民眾嗆聲。（圖／翻攝自微博，下同）

澳洲遊客表示，「香港和台灣是中國的一部分，這是全世界公認的事情」，要香港示威者趕快去找個工作做，展開集會是無濟於事的。示威者一聽立刻反駁，「你的航班被延誤、被取消了，所以你才會很生氣、很不滿，因為你只是考慮你自己的問題，而我們卻是花自己的時間去保護香港的體制、去追求自由。」

不過澳洲遊客顯然聽不進去，只是重複強調自己的觀點。示威者只好說，「你情緒低落是因為航班受影響，我們情緒失落是因為體制正被破壞。」澳洲遊客則回，「告訴我一件事，到底是誰破壞了香港的體制？誰？」示威者只是笑了一下，最終避而不談，隨後反問對方「知不知道所謂『五大訴求』？」

澳洲遊客回答，「我只知道香港屬於中國，這是公認的事實。」這場口角爭執便不了了之落幕。港媒曾指，香港機場12日癱瘓後，13日早上終於陸續恢復運作，不過仍有多個班機取消或延誤。香港機場管理局指出，今早已經重新編配航班，讓機場陸續恢復運作。

報導也提到，雖然航班受到影響，不過來自奧克蘭、瑞士、台灣的旅客都表示不怪責示威者，部分大陸旅客則認為香港年輕人應該「好好工作、好好學習」，只要港人提出訴求，黨和政府一定會開導他們，不用示威。