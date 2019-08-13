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林鄭月娥稱「警方陷入兩難」　記者會「多次被打斷」要求正面回應

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▲▼香港大埔遊行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲黑衣示威者11日晚間在九龍塘港鐵站。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「反送中」風波11日爆發衝突，包括警方在太古港鐵站發射催淚彈、尖沙咀一名女示威者疑似被「布袋彈」打爆眼球等。對此，香港特首林鄭月娥今（13）早出面回應，稱「警方又要維護法制，又要維護所有人的安全，希望給警方時間去調查」，但講話過程中多次被記者打斷，要求正面回應。

香港警方與示威者11日爆發激烈衝突，林鄭月娥13日指出，警方又要維護法制，又要維護所有人的安全，包括維護地鐵站裡面人的安全，警方在這種艱難時刻所做的事情，希望民眾給警方時間去調查；警務人員用了最低的武力，去應對日趨激烈的衝突。

▲▼反送中遊行，有女性被橡膠子彈射穿護目鏡。（圖／路透）

▲11日晚間遭射傷臉部的女性傷患一側眼睛「永久性失明」，且頭部骨折。（圖／路透）

對於警方在太古站發射催淚彈，林鄭月娥表示，警方當時陷入兩難的局面，他們有考慮到其他普通市民，如果他們沒有作為，而示威者採取暴力行動，那麼市民就會受到警方不執法的影響。

至於尖沙咀一名女示威者疑似被「布袋彈」打爆眼球，林鄭月娥表示，沒有人想見到有人受傷，對於眼睛受傷的女士，希望她早日康復，但仍需要調查是否是警方所傷，希望少女可以報警協助，不過行政長官沒有調查的職責。

▼香港特首林鄭月娥0811衝突後首開記者會。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

▲香港特首林鄭月娥0811衝突後首開記者會。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

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關鍵字：反送中,香港遊行,逃犯條例,粵港澳要聞,林鄭月娥

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