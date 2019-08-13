香港問題矛頭指向台灣　人民日報頭版嗆：收回涉港黑手

▲《人民日報》海外版呼籲台灣當局不要干涉香港事務。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

記者馬叔安／綜合報導

針對民進黨政府在香港「反送中」事件所採取的一系列行動，《人民日報》海外版13日在頭版發表文章，其中引用大陸全國政協副主席董建華「公開點名台灣和美國是暴亂的幕後黑手」的說法。文章直言，台當局和台獨勢力操弄香港議題，使兩岸關係雪上加霜。

▲警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

這篇名為《正告台當局，收回涉港黑手！》的文章舉例，總統蔡英文多次通過媒體採訪、演講、網上發文等方式，「聲援激進亂港分子」，民進黨主席卓榮泰要求黨內研議擴大聲援香港的作法，還有時代力量成員公開為香港暴徒籌集物資，宣稱「港人衝前線，台灣做後勤」，幾十名曾衝擊立法會的香港民眾順利逃台灣，並要求提供庇護。

▲總統蔡英文呼籲香港政府，不要用暴力解決問題。（圖／翻攝蔡英文臉書）

文章指出，台灣當局無視修例本身屬於香港內部事務的事實，唯恐干涉不深，唯恐香港不亂，「背後自然有政治算計」，其目的包括「博取選舉利益，為競選連任鋪路」，以及「為污名化『一國兩制』找口實，為『台獨』勢力拒統尋藉口」，台獨份子公開跳出來資助香港暴徒，而香港暴徒受到資助後不斷暴力升級，實際是與台獨分子「同流合污」。

▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

文章表示，台灣當局的做法對「一國兩制」肆意抹黑，進而挑起對大陸敵意，製造兩岸對立，「是典型的損人不利己做派」，無論從兩岸關係大局，還是穩定香港局勢時局著眼，「台當局都應當謹言慎行，停止干涉香港事務。否則煽風點火者，終將引火燒身，害人害己，又有何益？」