蘇貞昌：颱風假有沒有放是一回事「政府把國人安全當大事」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者孫于珊攝）

記者蔣婕妤／台北報導

利奇馬颱風暴風圈逐漸減弱縮小，中央氣象局17時30分宣布解除桃園、宜蘭陸上警報，預計20時30分將解除全島陸上警報。行政院長蘇貞昌9日晚間於臉書發文強調，颱風假有沒有放是一回事，但政府總會把國人的身家安全當作重要大事。

蘇貞昌表示，今天早上八點，就到災害應變中心聽取簡報，也打電話跟總統蔡英文報告，「除了請大家持續堅守崗位、不得鬆懈，我也特別要求大家，水電道路的搶修固然重要，但務必要把工作同仁的生命安全擺第一。」

蘇貞昌提到，雖然利奇馬颱風帶來的風雨不如預期，但之後還是可能有更大的風雨來臨，請所有國人同胞還是要持續注意，也請盡量避免外出。

蘇貞昌強調，颱風假有沒有放是一回事，但政府總會把國人的身家安全當作重要大事，「一起感謝各部會徹夜值班的同仁，為守護台灣做的所有大小事」。

其他人也看了這些 ...

►多放颱風假？柯文哲「颱風轉向運氣好」：媽祖拜拜有保佑

►柯文哲「颱風假多放了」 侯友宜：不能拿民眾生命開玩笑

►利奇馬北偏風雨不如預期 柯文哲：颱風假多放了



更多北北基颱風假內幕

►北北基3首長決議放颱風假幕後 柯文哲在電話那頭也同意提早宣布

►柯文哲颱風SOP用LINE 侯友宜：叫區長提高警戒我們好意思回家睡？

