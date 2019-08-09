利奇馬帶來豐沛雨量　石門水庫進行調節性放水

▲石門水庫進行調節性放水。（圖／資料照／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬颱風帶來豐沛雨量，北區水資源局9日下午5時，進行調節性放水，開放石門水庫最大溢洪道，水量為每秒600平方公尺，同時加上排水發電約為每秒58平方公尺水量。北水局表示，石門水庫仍持續警戒並進行防洪操作中，因大漢溪及淡水河水位可能隨時變化，請民眾勿進入河道以免發生危險。

北水局長江明郎表示，石門水庫於9日上午11時止，利奇馬颱風降雨累計已達198mm，累計降雨即超過110mm，即時入流量已高於1000cms並持續上升中，顯示颱風洪水尖峰流量仍未到達，所以水庫將持續放水操作。依目前水位241.18公尺推估，已控留防洪空間約3300萬立方公尺，足以因應未來入流變化，但仍會守視降雨變化適時調節操作放水。

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▲石門水庫進行調節性放水。（圖／資料照／北水局提供）

北水局指出，依據中央氣象局資料顯示，利奇馬颱風仍位於臺北東北方約 240 公里之海面上，北部地區尚未脫離影響範圍，而颱風因氣旋轉動會有間歇降雨情形，容易造成下游地區民眾誤解颱風已過，提醒民眾遠離河道，以保安全。若要前往石門水庫攝影的民眾，可前往南苑停車場，但須注意安全。