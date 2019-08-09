獨／北北基3首長決策幕後　柯文哲在電話那頭也同意提早宣布放颱風假　

記者陳弘修／台北報導

台北市長柯文哲一句颱風假多放了，立刻在北北基政壇引發關注，認為柯文哲此言是否會被誤解成新北市長侯友宜與基隆市長林右昌在決策過程中有失判？

根據參與決策官員透露，柯文哲和侯友宜、林右昌三人曾在8日晚間通過電話，根據當時研判的利奇馬風雨標準，「大家都決定應該要放假」，在電話中，柯文哲除了告訴侯友宜台北市也決定放假外，三位市長隨後才開始討論是否應該提前宣布，好讓北北基民眾有所因應與準備，最後大家達成共識，一致決定在七點左右宣布放假。

還原北北基8日決定放颱風假的決策過程，官員表示，8日下午5點30分，新北市政府先召開了第三次的整備會議，之後再召開決策小組會議，與會者包括消防、人事﹑水利等單位主管，而根據風力與雨量已經達到停班課標準的預報，且看見風雨在9日清晨5至9時會達到最大的資料後，新北市自己就先做出了要停班課的決定。

基於北北基對於颱風停班課消息發佈的統一性，除了三邊的副市長是聯繫窗口外，官員也透露，柯文哲、侯友宜﹑林右昌三方曾通過電話，「大家都已經各自決定要放假」。

據指出，侯友宜先是跟柯文哲通電，之後才跟林右昌聯繫上並告知雙北的決定，而這三位市長通話的重點，除了各自確定要放假外，也討論了是否應提前宣布停班課，好讓北北基市民們提早做好颱風準備，最後大家決定要提早宣布，所以才會比預定8日晚間十點宣布提早了快三小時。

對於北北基決定放颱風假到底有沒有誤判？參與決策官員強調，9日的早上的風力跟雨量會達到停班停課的標準，這樣一個標準已經達到了，尤其是涵蓋在台北市跟基隆都已經達到標準。

新北市長侯友宜9日上午也表示，整個利奇馬颱風往北、往東偏移了70公里，因為變化了，所以整個雨量，還有風力就有下修。他強調，面對極端氣候的變化，我們絕對不能掉以輕心，尤其面對守護民眾的生命財產的安全，絕對絕對要萬無一失，要全力迎戰，絕對不能有所閃失、「全力以赴的方式去守候民眾的生命還有財產安全，這就是我們職志也是我們最高的原則」。

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