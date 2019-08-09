利奇馬颱風和地震　中央應變中心：全台2死9傷逾7萬戶停電

▲中央災害應變中心截至9日下午4時統計出的颱風及地震所釀災情。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

中央災害應變中心9日下午4時統計指出，這次的颱風和地震，全台灣共2死9傷。台北市萬華區64歲楊姓男子為防颱而鋸樹，卻不幸意外摔落重傷不治；新北市中和區64歲呂姓女子遭倒塌衣架砸昏，疑因窒息而死；另外受傷部分，台北市計5人、宜蘭縣2人、花蓮縣2人。累計疏散撤離2531人，累計最高收容713人，目前有34處收容、共696人。



▲中央災害應變中心開會掌握颱風最新動態。（圖／記者孫于珊攝）

全台停電最多曾達7萬7606戶，已修復7萬7367戶，待修復239戶；基地台則受損18座、已修復16座、待修復2座；另外，天然氣停氣300戶，皆已修復；全台淹水共11處，也全都消退；且沒有停水災情。不過土石流部分呈黃色警戒，共263條5縣13鄉鎮93村里要小心。

▲因利奇馬颱風影響，台鐵排隊購票民眾。（圖／記者范綱儀攝，下同）

交通運輸部分，國道、省道及縣道全線正常；台鐵的西部及東部幹線皆正常行駛，而平溪線、深澳線、內灣線等3條支線9日停駛，其餘支線正常行駛；高鐵下午1時30分，南港站及左營站每小時發3班列車；空運方面，國際航線延誤195班、取消376班，國內航線延誤1班、取消142班；海運兩岸航線停航4航線11班次、國內停航12航線99班次。

出動人力機具部分，國軍支援1028人、車輛及機具72台、舟艇4艘；警察9518人、消防454人、車輛179台；海巡署2798人、車輛1003台、船艇11艘，水利署支援地方政府抽水機8部。而農業損失部分目前尚無統計資料，僅學校館所受損244萬元。

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