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影／「利奇馬」直撲長三角　福州北上列車21班停駛　浙江現5層樓巨浪

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記者蔡紹堅、魏有德／福州 – 台北 連線報導

▲大陸高鐵福州南站顯示往上海的列車停駛。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸高鐵福州南站顯示往上海的列車停駛。（圖／記者蔡紹堅攝）

中颱利奇馬逐漸遠離台灣，直撲大陸東南沿海，為因應颱風可能帶來的災情，《ETtoday新聞雲》記者在福建觀察到，福州高鐵站已貼出公告，北上的班次已有21班停駛，往西及往南的列車則不受影響。此外，陸媒報導，「利奇馬」7級暴風圈已經進入浙江東部，狂風掀起5層樓高巨浪，提醒民眾注意。

▲利奇馬颱風接近浙江，沿海地區已現巨浪。（圖／翻攝央視）

▲利奇馬颱風接近浙江，沿海地區已現巨浪。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，浙江溫嶺15年來首度拉響颱風警報，從新聞畫面裡也可以看到，包括溫嶺、樂清灣等沿海地區紛紛出現長浪及巨浪，甚至還有浪頭打在港邊的民居旁邊，險象環生。

▲福州南站貼出高鐵列車停駛的公告。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲福州南站貼出高鐵列車停駛的公告。（圖／記者蔡紹堅攝）

位於福建的福州南站高鐵站陸續貼出列車停駛公告，公告顯示，9日停駛的班次已達21班，10日更有66班列車受影響停駛。公告指出，由於受颱風利騎馬影響，已購買停運列車票的旅客可於30日內全額退票。

▲利奇馬颱風接近浙江，沿海地區已現巨浪。（圖／翻攝央視）

據了解，大陸長三角地區鐵路將從8月10日零時起啟動「防颱Ⅰ級應急回應」，對8月10日、11日經由相關線路區段的旅客列車採取停運、停售車票措施。中國鐵路上海局集團有限公司確10日停運範圍為：甬台溫鐵路、金溫鐵路全天停運；10日12時後杭甬高鐵、蕭甬鐵路停運；10日16時後金山鐵路停運；10日20時後滬杭高鐵、滬杭普速鐵路停運。
 

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關鍵字：浙江,福州,利奇馬,巨浪,高鐵,停駛,特派現場

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