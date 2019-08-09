昨稱用Line掌握今出門勘災　柯文哲：來看重大工程SOP

▲柯文哲視察「利奇馬」颱風防颱整備情形（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

利奇馬颱風來勢洶洶，但凌晨時突然往北偏移，導致9日的颱風假上午風雨不如預期。而前一天稱災情可透過Line掌握的台北市長柯文哲，9日一早先是到災變中心，接著還到台北流行音樂中心工地視察；柯表示，通常颱風天還是會找幾個工地check，但今天主要是局處要給他看台北市重大工程的災害應變SOP。

對於昨天稱用Line可以掌握災情，今天卻出門視察，柯文哲說，這是工地視察，通常颱風天會找幾個工地check，「不過就指揮系統來講，直接用line群組控制，因為不見得所有長官全都坐在災害應變中心，確保24小時…，英文叫available。」

「不過今天來這裡看，我知道主要他們是要給我看台北市重大工程」，柯文哲說，因為他非常強調SOP，所以每年颱風季節要來臨時，各重大工程都要先填一份汛期前的自主檢查，然後每次颱風發布災變中心二級開設後，要再填一份檢查表，最後結束再填一份災後檢查表，所以現在有三張表，「這設計的好處就是，有一個叫通用版，然後每一個工地再按照通用板再加上它特別的地方。」

柯文哲說，這個概念就是「8020」法則，比方說，像大家講說在颱風季節要清水溝要清什麼，「對我們來講，清水溝那不用特別講，那就是自動自發，哪需要特別講」，但在汛期前的檢查表裡面會設這一項，會有這種東西去做。

媒體追問，是否要跟侯市長走一樣風格以身作則？柯文哲笑說，「不會啦，侯市長很認真的人。」

至於9日風雨不大、稱颱風假多放一事，柯文哲說，這不能怪他，因為今天凌晨3點的時候颱風往北偏80公里，「如果按照原定計畫的路徑現在風雨交加，不過她往北偏80公里的話，風雨就少很多。」

柯文哲笑說，媽組拜拜還是有保佑，人家說有時候活在世界上還是運氣，只要偏80公里有帶來雨量但是沒有帶來太多災害，剛好；如果真的颱風進來，我們這些首長就慘了，這樹倒一大堆、電纜斷掉，「哇，老實講從明天開始大家都要好辛苦。」

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