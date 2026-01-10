ET專訪／何欣純端牛肉：生育津貼加倍、普發現金　撕台中3標籤

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：黃國霖、湯興漢

記者詹詠淇／台北報導

2026地方大選民進黨拚藍天變綠地，台中市長選舉已確定由綠委何欣純出戰，國民黨則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔有意爭取。何欣純近日接受《ETtoday新聞雲》專訪暢談對台中的城市願景，強調只要市民有需要，就是她的優先政策，包括長者照護、家庭照顧及普發現金。此外，她也致力解決台中治安差、空氣品質不佳和交通不安全三大負面標籤，以及食安問題，重建民眾對台中的信心。

談及對台中未來的優先政策，何欣純近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時目光炯炯有神，笑稱自己是「急性子的人」，記者題目還沒講完她就想著要回答，「只要是市民需要的政見、政策，都是我的優先政策」，而好的政策要延續，不好的政策則要精進。

市民需求為優先！ 承諾延續老人健保補助、檢討敬老卡限制

「市民覺得好，我當然覺得好」，何欣純觀察，在基層社區與社區關懷據點，老人健保費用補助深受市民肯定，因此她都會大聲地向長輩、長者說，「放心！何欣純當選市長之後，老人健保費的補助政策一定延續」；而對於同樣針對長者的台中市敬老愛心卡，何欣純則直言，現行制度不好用，許多長輩反應限制過多，導致政策美意打折，未來若當市長，她將著手檢討調整，落實福利的便利性。

何欣純也指出，台中在長照這塊做得不錯，執行績效算前三名，中央補助經費又是第一多，若未來她當市長，地方政府財力許可，「我會來盤算精算，甚至要加碼讓它更好」。

何欣純分析，數據顯示，大多數長者希望在自己熟悉的家中度過晚年，在家安老時，無障礙設施就相當重要，為此她呼籲內政部「老宅延壽計畫」應補助申請的獨居長者推動無障礙設施；而長照政策從2.0邁向3.0，接下來核心重點在於長照機構服務精緻化以及將醫療與長照結合，讓在宅醫療更深度化。

何欣純提到，中央結合地方醫療診所推動在宅終老示範型計畫，整合醫護、社工、心理諮商與復健師，組成跨領域的專業團隊直接進入家庭，「我覺得這個布點要更多、量能要更大」，讓長照服務不只停留在公共場域，更要深入家戶、兼顧兩者，全方位協助長輩在宅安養與終老。

挺年輕家庭！生育津貼「加碼加倍」 盤點土地增設公立托嬰中心

與長輩照護連動的就是家庭照顧，何欣純指出，台中是人口第二大城市，移居、選擇台中作為「家」的年輕家庭也很多，但台中的生育補貼卻是六都墊底，甚至比一般縣市補助還低，「我當市長之後要加碼加倍」，現行制度給予每胎新生兒2萬元補助，而她要加碼到2倍，也就是4萬，生2個則給予2.5倍、生3個3倍，採分級加碼制。

除了一次性補助的生育津貼，完善的托育環境同樣重要，何欣純表示，台中市公立托嬰中心布建非常低，量能嚴重不足且分配不均，光人口超過22萬人的大里區，公立托嬰中心僅有1、2個，且每家名額都不夠，家長全得靠抽籤碰運氣。因此，她主張積極盤點台中自有土地、國有土地及閒置空間，改造或興建公立托育中心，並落實品質稽查考核，讓年輕父母敢生、願意生、更能安心托育，「這件事情一定要做，才會符合年輕家庭的期待」。

普發現金紓困傳產勞工 上任即盤點財政「可發多少就發多少」

面對中部傳統產業景氣低迷，何欣純指出，中小企業勞工面臨「做三休四」及薪資縮減的困境，內需消費力也隨之受到衝擊。中央都願意普發現金了，她主張，若地方政府財政有餘裕，「應該要普發現金」，以支持受影響的家庭，這筆現金也許多、也許少，但起碼可以讓這些家庭「掩來扯去」（閩南語截長補短，取有餘以補不足之意），支撐起基本生活需求。

對於現任台中市長盧秀燕稱「台中沒錢」，婉拒普發現金，還說要向普發現金6000元的嘉義市長黃敏惠「借錢」一事，何欣純則保持質疑態度，不曉得盧秀燕是怎麼算的，因為就她所知，台中財政能力在六都甚至全國一向都不錯。因此，普發現金的具體金額仍待她上任後進行全面盤點，包括精算台中市自有財源、中央總預算補助及未來《財劃法》定案後的預算規模，「我可以發多少我就發」。

告別交通不安負面標籤 公車路網與接駁系統全面革新、提升待遇留住駕駛

回顧過去這7年，台中有治安差、空氣品質不佳和交通不安全三大負面標籤，上任後會如何改善？何欣純從交通談起，台中至今僅有綠線1條捷運，「藍線已經7年了，到現在也沒有實質動工」，若依照市府所言從2026年動工，建造時程沒有10年也要8年，在捷運成網前的空窗期，必須進行公車路網與接駁系統的全面變革。

「大家對台中市的公車印象其實普遍都不好」，何欣純不諱言，不管是路線不夠多、服務品質為人詬病、脫班，甚至是經常發生重大意外事故，這是大眾普遍對台中公車的印象。

而公車改革的第一步就是打破放射狀路網，增設環狀公車，何欣純表示，台中公車路網多以台中火車站為中心放射而出，導致跨區通勤極度不便，必須認真盤點台中交通節點，規劃將其串聯為環狀公車路網，縮短跨區交通時間。

其次是增加公車穩定性，關鍵就在留住公車司機，針對司機荒導致的脫班問題，何欣純提出由中央、地方與業者共同補助，提高駕駛員的薪資待遇，改善職場環境，並稱其為「駕駛長」，給予司機尊重和自我要求，打造職人精神文化。有車、有人，才能夠開闢更多路線、追求更好的服務品質。

最後是增加交通接駁車系統，何欣純指出，台中接駁車非常不夠，只靠公車根本無法應付市民和國內外觀光客。她特別點名，清泉崗機場聯外交通非常不便，且公車路線單一又難等，儘管交通部已對此補助，但仍需增加「點對點」的接駁車系統，讓旅客能使用到高鐵、火車，「這個地方政府要做啊，不然我怎麼發展觀光？」

翻轉「慶記之都」形象 有效配置警力部署、改善警政機構老舊環境

在治安方面，台中長期以來被視為「慶記之都」、「球棒隊」，何欣純認為，翻轉負面標籤首要之務就是警力部署的有效配置，並提升其執勤能量，而這背後牽涉到環境問題，環境夠好才會提升員警的執勤能量。

何欣純指出，台中警政機構建物普遍老舊，像是大甲分局建物就超過60年，地方議員不分黨派拜託好幾年，直到盧市長任期第7年才答應要做；屯區還有派出所老舊到一直漏水、到處都是壁癌，環境相當惡劣。她承諾，逐年盤點並更新警政建物，提供員警一個安心的環境。接下來則是提高見警率，她會要求警察局長有效提高見警率，並善用民力，包括民防系統、義警系統和守望相助隊，讓市民能夠安心、有信心。

何欣純也提到，台中之所以治安差，就是位置太適中了，很多要「喬事情」南來北往的人就會選在台中，導致台中八大行業也特別發展，因此嚴格有效管理對治安也相當重要；而台中七期（西屯區與南屯區交界處的東段）、新興住宅區藏匿許多詐騙、博弈、洗錢等，「我不相信警察局會不知道」，如何有效嚇阻、抓捕，這是未來市長要做的，讓大家重建對台中的信心。

守護台中藍天！拒絕「谷關空氣瓶」口號 務實推動燃煤機組退場

在空污治理上，何欣純強調，永遠有改善的空間，方法也不是用口號或一個谷關空氣瓶，而是要用實際行動去改善，「我是一個比較務實的人，我也不想要喊口號」，該怎麼做就一步一步的做。第一件事是台中火力發電廠要換燃氣機組，「就讓它趕快換」，不是去杯葛要符合哪些條件才允許更換，「我們是更應該要叫它趕快換」，趕緊讓燃煤機組退場、汰換掉。

何欣純指出，第二則是台中市政府要建立有效稽查機制，包括配合中央政策，篩檢汽機車空汙排放量，台中市政府能做的都要積極去做。最後則是利用區域治理平台與周邊縣市合作，用實際行動守護台中的藍天。

藉高科技「化整為零」解決廚餘危機

此外，針對台中食安問題，何欣純表示，「大家最喜歡的美食，台中通通有」，台中也有許多又大又漂亮又好吃的特色美食，但其背後潛藏垃圾與廚餘問題。尤其在非洲豬瘟事件後，大家對台中市政府團隊沒有信心，儘管解決了，但垃圾廚餘問題還是在。

何欣純指出，台中因為焚化爐量能不足，再加上文山焚化爐工程延宕7年，在2025年底才宣布委外，量能若要提高還需要數年時間。導致大里等地的掩埋場堆積如山，且市府沒有辦法將垃圾去化，作為僅有把垃圾打包，不斷遷移到不同的掩埋場，淪為垃圾遷移秀。廚餘問題也是如此，並非挖坑掩埋掉就好，一定要透過實際行動解決。

何欣純坦言，雖然林佳龍時代已建置生廚餘處理場，但第二期的熟廚餘處理場至今仍處於「紙上規劃」階段，缺乏實質進度，呼籲市府應增加生廚餘處理場量能，並趕緊建置熟廚餘處理場。

而在熟廚餘處理場建置完成前要怎麼解決廚餘問題？何欣純說明，自己曾考察能在24至36小時內將廚餘轉化為肥料的設備，因此，她認為能由地方政府補助公有市場、大型連鎖餐飲業、清潔隊設置廚餘處理機，透過分流、不同處理管道減少廚餘量，用最快的方式化整為零。