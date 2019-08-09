影／利奇馬時速15km小跑步奔陸　氣象局解除桃園、宜蘭陸警

▲利奇馬北上，台灣逐漸脫離暴風圈。（圖／rammb）

記者胡順惠／台北報導

利奇馬颱風暴風圈逐漸減弱縮小，中央氣象局17時30分宣布解除桃園、宜蘭陸上警報，預計20時30分將解除全島陸上警報，不過中南部山區仍需留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，在颱風遠離後降雨也可能會持續至少3天。氣象局簡正謝明昌提醒，西南風會影響中南部山區降雨，未來仍不可掉以輕心。

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據颱風警報資訊顯示，利奇馬目前位於台北的北北東方約260公里海面上，正以每小時15公里速度向西北進行，對桃園、宜蘭威脅已降低，但暴風圈仍影響台灣北部陸地，對大台北地區及馬祖仍構成威脅。陸上警報剩新北、基隆、台北、馬祖4縣市，應嚴加戒備並防強風豪雨。





▲氣象局謝明昌簡正說明利奇馬颱風（圖／記者黃軍瑋攝）

謝明昌表示，桃園以北已經測得8至9級強陣風，彭佳嶼也有13級，基隆北海岸跟馬祖附近海域還是要注意強陣風，如果方向、速度維持不變，再加上暴風半徑縮小，預計今日20時30分就能解除利奇馬陸上颱風警報。

謝明昌提醒，受到颱風北上影響，花東背風側出現沉降，金門出現36.7度高溫，周六受到西南風影響，大台北、花東、宜蘭等地都有機會出現36度以上高溫。降雨部分，他說，今天晚上至明日清晨，東半部降雨減弱，中部以南降雨仍會持續，至少影響到11日以前。

謝明昌說，預計20時30分本島、馬祖將會解除陸上颱風警報，海警到周六上午前後有機會脫離。利奇馬未來朝哪邊前進？他說，利奇馬11日會沿著中國大陸東部沿岸北上，13日以後進入東北，強度會逐漸減弱，10至14日水氣帶影響大陸東半部，14日有機會登陸大陸，影響沿岸地區天氣情形。

▲利奇馬颱風路徑。（圖／中央氣象局）