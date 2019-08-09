快訊／柯文哲「颱風假多放了」　侯友宜：不能拿民眾生命開玩笑

▲新北市長侯友宜。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

強颱利奇馬今（9）日持續北移後，使得台灣受暴風圈的影響較小，最快上午減弱為中颱，有不少民眾感覺風雨不如預期，台北市長柯文哲更直言「颱風假多放了，沒辦法」。不過，新北市長侯友宜表示，雖然不如預期，但對自然的氣候的變化，不能拿民眾生命財產來開玩笑，一定要料敵從寬，禦敵要從嚴。

侯友宜9日上午主持利奇馬颱風災害應變中心第4次工作會議，他表示，利奇馬颱風往北、往東偏移了70公里，在昨天就因為變化了，所以整個雨量，還有風力就有下修，面對極端氣候的變化，絕對不能掉以輕心，尤其面對守護民眾的生命財產的安全，絕對絕對要萬無一失，要全力迎戰，絕對不能有所閃失。

侯友宜強調，雖然颱風沒我們預期的帶來豪雨，帶來風力那麼大，「但是我們用謹慎地面對，全力以赴的方式去守候民眾的生命還有財產安全，這就是我們職志也是我們最高的原則」。

至於決定颱風假的決策過程，侯友宜說，「其實在昨天我們六點半開會就非常清楚，今天的早上的風力跟雨量會達到停班停課的標準，這樣一個標準已經達到了，尤其是涵蓋在台北市跟基隆都已經達到標準，所以我想三個市長，彼此互相之間大家都有共識，所以能夠及早宣布就趕快宣布，讓民眾可以及早來因應」。