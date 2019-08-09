影／利奇馬北偏風雨不如預期　柯文哲：颱風假多放了

記者陳家祥/台北報導

利奇馬颱風襲台，北北基三市9日共同宣布放假，但颱風路徑在凌晨時偏北80公里移動，9日一早風雨不如預期大。對於颱風對台北市的影響變小，台北市長柯文哲9日上午在災變中心聽取簡報後表示，颱風中心往北偏80公里，算運氣好，「颱風假多放了，沒辦法」，算是多放假一天，指示要把今天當成一般的假日，「我回市長室繼續工作。」

柯文哲9日上午先到災變中心聽取簡報，在簡報結束後結語時表示，今天算是運氣好，整個台北沒有遭到颱風太大的影響，「所以這颱風假多放了」；柯表示，早上3點突然往北偏，也沒辦法，「你看那圖，本來直接穿過來會影響到，今天凌晨3點往北偏一點，所以今天颱風假就算是多放假一天」，就把今天當作一班假日，所有市府運作按照假日的運作就可以。」

稍晚柯文哲視察完北流工程基地後，受訪時笑說，媽組拜拜還是有保佑，人家說有時候活在世界上還是運氣，只要偏80公里有帶來雨量但是沒有帶來太多災害，剛好；如果真的颱風進來，我們這些首長就慘了，這樹倒一大堆、電纜斷掉，「哇，老實講從明天開始大家都要好辛苦。」

強颱利奇馬來襲，由於路徑偏北分量有比較大，未來移動路徑稍偏離台灣，影響也預期會較趨緩。根據氣象局最新8時30分颱風警報，已將花蓮地區解除陸警，預計下一報強度也將轉中颱，台中、苗栗地區可望陸續脫離暴風圈。但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

柯文哲昨受訪表示，他用line群組在作業，掌握颱風動向，消防局長會彙整災情並送進來，一切照標準作業程序走。他比較怕的是強降雨，不是颱風，因為颱風的前置作業時間相當長，不像強降雨只有兩個鐘頭，比較難應付。

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