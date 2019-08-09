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柯文哲颱風SOP用LINE　侯友宜：叫區長提高警戒我們好意思回家睡？

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▲▼新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（圖／合成照）▲▼新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（圖／合成照）

▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

強颱利奇馬9日持續北移，使得台灣受暴風圈的影響較小，最快上午減弱為中颱。台北市長柯文哲的颱風SOP是先用LINE群組，而侯友宜8日晚間直接睡在市政府，然後一天進了災變中心3次，兩人行事風格大不同。對此，侯友宜私下受訪表示，「你叫人家區長提高警戒、全面備戰，我們指揮官好意思回家睡覺嗎？」

侯友宜表示，自己在第一線工作三十幾年快四十年，面對重大的災害、重大的刑案，他習慣掌握指揮中心的大腦，因為指揮中心鉅細靡遺，可以從全方位告訴你很多資訊，讓判斷會更精準，同時要用新的科技，在第一個時間直接聯繫、直接來做指揮，兩個需要互相搭配，要全面性的、彈性的，來掌握整個大災害的情資，然後能立即下判斷，同時自己本身要以身作則。

侯友宜指出，「因為你要帶著部隊往前走，當你要求別人要守候民眾，一定要進駐指揮所，同時也要在辦公室24小時待命，你身為指揮官，你是他的長官，要求部下這樣做，你自己呢？你自己是不是也是要這樣做，所以我一定跟我們的第一線同仁並肩作戰，同心同力面對所有的重大災害，面對所有重大事情的發生」。

對於「站在第一線」這番話是否說給柯文哲聽，侯友宜則說，每個人作法不一樣，每位縣市首長有自己的方式，都要表示尊重，「這是我個人過往的經驗，也是我長年在警界，帶著我們同仁往前走，整個部隊進行的方式，每一人帶領同仁的方式不一樣，面對所有事情不一樣，所以我個人是從以前到現在，已經習慣跟同仁站在第一線同仁同甘共苦，大家面對所有的挑戰。」

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關鍵字：柯文哲,颱風,SOP,LINE,侯友宜,利奇馬

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