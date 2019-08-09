北京完成首例同性伴侶監護公證！住院簽字問題免煩惱　相戀10年男同志樂翻

▲同性伴侶相當擔心住院醫療問題，害怕親密的另一半無法為自己簽字。（圖／達志示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

北京市國信公證處官方微信7日指出，公證處本（8）月5日為一對男同性伴侶辦理《民法總則》實施以來，北京市首次特殊群體（同性群體）意定監護協議公證和生前預囑公證。這對相戀超過10年的同性伴侶高興表示，兩人未來養老和醫療問題、特別是住院簽字問題終於可以不用再擔心了。

據悉，這對同性伴侶已在國外領取了結婚證書，但礙於大陸法律規定，他們仍舊擔心養老和醫療問題，同時，因為各自的父母逐漸老去，上述問題便成了一個心病，所幸他們得知北京市國信公證處的最新消息後，立刻到該處辦理意定監護協議公證、生前預囑公證，指定對方作為自己的意定監護人，解決住院監護問題。

陸媒報導，這是《民法總則》實施以來，北京市首次辦理此類公證，這不僅對意定監護和生前預囑的公證實踐起到了推動和示範效應，也為維護特殊群體的合法權益和社會穩定，起到了不可替代的保駕護航作用。

網友看完後紛紛表示，「這就是進步！」、「這一小步幾輩人走了好久」、「終於邁出去了」、「支持！」、「太好了，替同性伴侶感到高興」、「希望大家就別執著『特殊群體』這幾個字了吧，好好享受權利最重要」。

▼網友對此都表達正向看法。（圖／翻攝自微博）