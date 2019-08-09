　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京完成首例同性伴侶監護公證！住院簽字問題免煩惱　相戀10年男同志樂翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼同志,同性婚姻,同性戀。（圖／達志示意圖）

▲同性伴侶相當擔心住院醫療問題，害怕親密的另一半無法為自己簽字。（圖／達志示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

北京市國信公證處官方微信7日指出，公證處本（8）月5日為一對男同性伴侶辦理《民法總則》實施以來，北京市首次特殊群體（同性群體）意定監護協議公證和生前預囑公證。這對相戀超過10年的同性伴侶高興表示，兩人未來養老和醫療問題、特別是住院簽字問題終於可以不用再擔心了。

據悉，這對同性伴侶已在國外領取了結婚證書，但礙於大陸法律規定，他們仍舊擔心養老和醫療問題，同時，因為各自的父母逐漸老去，上述問題便成了一個心病，所幸他們得知北京市國信公證處的最新消息後，立刻到該處辦理意定監護協議公證、生前預囑公證，指定對方作為自己的意定監護人，解決住院監護問題。

陸媒報導，這是《民法總則》實施以來，北京市首次辦理此類公證，這不僅對意定監護和生前預囑的公證實踐起到了推動和示範效應，也為維護特殊群體的合法權益和社會穩定，起到了不可替代的保駕護航作用。

網友看完後紛紛表示，「這就是進步！」、「這一小步幾輩人走了好久」、「終於邁出去了」、「支持！」、「太好了，替同性伴侶感到高興」、「希望大家就別執著『特殊群體』這幾個字了吧，好好享受權利最重要」。

▼網友對此都表達正向看法。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友對此都表達正向看法。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
太陽公主號遊輪驚傳女旅客颱風天墜海亡　11日運返基隆港
他出門僅10秒「利奇馬來了」狂襲影片曝　網蓋樓：好險沒去電影
劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網
25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！185萬粉嚇傻：怎

關鍵字：同性伴侶,北京,監護公正,醫療,住院,同志,國信公證處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

21歲女逛動物園把手伸過欄杆⋯下秒喀啦！斑馬當場「咬斷她中指」吞下肚

應對香港紛亂　「佔中」行動處長劉業成回鍋

台青憂「代理人法」阻發展　王正：影響基本人權

財經專家「大陸人吃不起榨菜」惹議！　網友炸鍋...榨菜公司霸氣回應

川普開鍘！開盤跌停成交破200億　中興通訊：經營一切正常

利奇馬直撲！陸紅色預警備戰　浙江「277艘漁船回港」避風

山東航空停飛花蓮、台中　陸委會：業者視市場狀況調整

臉書點讚＋微笑打招呼　香港建制團體辦「全民撐警日」

打卡福州避暑秘境鼓嶺　最美「大夢書店」享涼涼清風

北京完成首例同性伴侶監護公證！住院簽字問題免煩惱　相戀10年男同志樂翻

怪手手臂撞進駕駛座！埔里驚悚車禍「要命巧合」　運將頭顱破裂當場慘死

太陽公主號基隆─沖繩行　女旅客颱風天落海亡11日運返港

21歲女逛動物園把手伸過欄杆⋯下秒喀啦！斑馬當場「咬斷她中指」吞下肚

快訊／屋內惡臭！消防破門「驚見乾屍」　鑑識小組趕往採證

利奇馬亂交通！高鐵提早恢復全線營運　9日陸海空異動懶人包

《魔女宅急便》30周年萌推黑貓吉吉撲滿　投錢就唱歌、還會擺頭眨眼

小資族也能輕鬆遊義大利！8天這樣玩5萬有找

你絕對沒看過的大驚奇！來趟中國貴州深度旅遊吧

秋天來鳥取賞楓！拜訪《名偵探柯南》《鬼太郎》故鄉

20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

大陸熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆..

財經專家：對岸吃不起榨菜　網友..

章瑩穎遺體下落公布！屍塊小於「..

男客戶臨櫃塞紙條！銀行人員一看..

27歲女OL爽中4.5億元！1..

3歲男童泳圈翻溺水！弓背漂水面..

爸捲走救命錢失聯　8歲女泣：我..

她私密處「長出大核桃」醫傻了：..

結婚4年拒絕同房！她揭丈夫褲裡..

KTV狂飆10首高音歌　他當場..

老公回來了！小王秒躲人妻床下…..

喬碧蘿殿下換平台　直播2小時又..

兩岸青少年合唱團交流　排灣族古..

影／6歲童掃光31萬購物車！父..

更多熱門

相關新聞

暫停參加金馬　北京電影人感嘆

大陸國家電影局今（7日）公告，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。對此，有北京電影人表示，不少圈內人都感到相當惋惜，因為不能參加金馬獎的同時，也代表失去被華語電影最高獎項肯定的機會。

紐西蘭40年首次改革將墮胎合法化

港澳辦斥台灣干預香港事務　陸委會回應

一塊手工皂看見九百里戰火逃難重生希望

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　乘客：流氓

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面