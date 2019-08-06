港澳辦點名台灣干預香港事務　陸委會：脫下有色眼鏡面對問題

▲香港示威行動持續升級。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院港澳事務辦公室今（6）日再次就香港局勢發表看法，發言人楊光指稱一些西方政客和台灣當局自2月份《逃犯條例》修訂工作啟動以來，發表了很多顛倒黑白、不負責任的言論。對此，大陸委員會6日表示，刻意扭曲解讀各界維護人權的發言，才是顛倒黑白，更突顯中共不傾聽民意的獨斷、極權本質。

針對港澳辦誣指「台灣干預香港事務」一事，陸委會指出，如今香港不穩定的局勢，罪魁禍首是提出修改《逃犯條例》的港府，以及打壓人權、箝制司法的中共當局。

▲陸委會副主委陳明祺。（圖／記者蔡紹堅攝）



對於港人的訴求和國際社會的疑慮，陸委會認為「相關方面仍不知自省、推諉卸責，並非負責任政府應有的態度」，且「層出不窮的無稽之談、推託之詞，無法掩飾中共打壓香港民主人權的事實真相。」

最後，陸委會呼籲中共及港府應脫下有色的眼鏡，清醒地面對問題，並以誠意與善意認真回應香港民眾訴求，才是解決香港亂局、重拾民眾信任的關鍵所在。

據悉，大陸國務院港澳事務辦公室此次舉辦的吹風會並非正式記者會，因此進場媒體人數有所控管，未獲准出席的只能在吹風會一旁的場地內觀看直播訊號。儘管如此，仍然吸引許多大陸境內與境外媒體前來，因為這已經是港澳辦10天內第二次公開就香港局勢表達看法，可以說相當罕見。

▲無法進場的媒體僅能在會場旁觀看直播 。（圖／記者曾俊豪攝）