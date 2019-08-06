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一塊手工皂　看見九百里戰火逃難重生希望

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▲▼敘利亞戰爭讓原本家境富裕的法西雅(Fathea Hseen AL-Ibcahen)淪為難民、骨肉分離，小兒子在戰爭中罹難、女兒經18天逃難9百多公里才得以重逢；大兒子的右腿被瓦礫壓碎，法西雅散盡家產帶大兒子四處求醫，只為讓大兒子免於截肢，罹患骨癌的法西雅主動請慈濟停掉補助，她要靠自己家傳的天然手工皂維生，並幫助其他敘利亞鄉親。（圖／慈濟基金會提供）

▲法西雅（左）主動向慈濟約旦分會執行長陳秋華（右）表示要自力更生，靠製作手工皂維生與負擔醫藥費用、兒女的學費。

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

無情戰火肆虐、毀掉了他們富裕的家庭；烽火讓兒子差點截肢，女兒逃離戰火近千里，一家終能幸運的異地團圓重逢。戰火中重生的他們，為了幫助同是逃難求生的鄉親，來自約旦難民區這一塊塊手作天然手工皂的背後，有著祈願和平、看見希望的故事。

敘利亞難民單親媽媽法西雅原本住在富饒的敘利亞與約旦交界的達拉，靠著家族產銷家庭清潔用品生活平安富裕，2013年戰火飛彈將她的家炸成廢墟，大兒子莫罕默德(Mohammad Dahdal)被壓在瓦礫下，右膝蓋以下碎裂。儘管醫師評估需截肢，但法西雅散盡家產也要保住年僅14歲大兒子的腿。

法西雅帶著家中積蓄、變賣土地在約旦四處求診，大兒子4年內經32次手術仍被醫師告知需要截肢，積蓄用盡的法西雅放棄每個月的骨癌化療讓兒子就醫，甚至萌生賣腎救子的念頭，但被醫師阻止了。

法西雅擔心自己時日不多，儘管過去是百萬富翁，如今淪為難民也只能四處向外求援。一場約旦慈濟發放活動上，法西雅羞赧向慈濟請求支援，慈濟志工立即協助法西雅骨癌藥品，後來更安排大兒子手術、醫療費用。

▼慈濟約旦分會協助法西雅的兒子莫罕默德（左）安排手術與醫藥費用。

▲▼敘利亞戰爭讓原本家境富裕的法西雅(Fathea Hseen AL-Ibcahen)淪為難民、骨肉分離，小兒子在戰爭中罹難、女兒經18天逃難9百多公里才得以重逢；大兒子的右腿被瓦礫壓碎，法西雅散盡家產帶大兒子四處求醫，只為讓大兒子免於截肢，罹患骨癌的法西雅主動請慈濟停掉補助，她要靠自己家傳的天然手工皂維生，並幫助其他敘利亞鄉親。（圖／慈濟基金會提供）

在約旦慈濟志工的細心安排，大兒子一次手術就成功，復健後已能行走，更繼承法西雅的手工皂手藝、也娶妻生子。法西雅的女兒絲柏（Hiba Targ DahDaL），也在2015年經18天跋履艱辛逃了980公里，從2千多人中成為倖存的6人之一，來到約旦與法西雅重逢，更考上藥學系，希望未來能再習醫救人。

與兒子女兒團圓的法西雅主動表示要自力更生，靠製作手工皂維生與負擔醫藥費用、兒女的學費，其餘的幫助敘利亞鄉親。儘管在異國為生不易，但法西雅認為慈濟給予的愛與關懷，是她精神上最大的資糧。

▼敘利亞難民單親媽媽法西雅（左）罹患骨癌，其兒子莫罕默德（右）在敘利亞時腳受傷，經慈濟協助安排手術治療，女兒絲柏(中)也逃到約旦，考上藥學系。

▲▼敘利亞戰爭讓原本家境富裕的法西雅(Fathea Hseen AL-Ibcahen)淪為難民、骨肉分離，小兒子在戰爭中罹難、女兒經18天逃難9百多公里才得以重逢；大兒子的右腿被瓦礫壓碎，法西雅散盡家產帶大兒子四處求醫，只為讓大兒子免於截肢，罹患骨癌的法西雅主動請慈濟停掉補助，她要靠自己家傳的天然手工皂維生，並幫助其他敘利亞鄉親。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟日前在約旦舉辦義診，法西雅主動告知提供兩天義診鄉親與工作人員的早餐，跟女兒穿梭在慈濟義診現場發放敘利亞餅給看診鄉親，剛考上藥學系的女兒在牙科協助衛教，看到許多鄉親牙齒出現問題，決定藥學畢業後也要跟慈濟牙醫一樣幫助鄉親。

敘利亞擔心媽媽法西雅表示，「願神的平靜與悲憫降臨你們，以愛與謙遜，我和我的兒女們傳達我們的謝意，給全天下所有的偉大母親及慈濟約旦分會的所有成員。因為你們給予的支持，給台灣朋友們的手工皂改善了我們的生活。」

慈濟約旦分會執行長陳秋華表示，法西雅了解慈濟人的誠正信實，從慈濟志工的眼神看到證嚴法師的悲心，所以她充滿著感恩。

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