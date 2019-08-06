中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

▲中國國航。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

中國國航今（6）日早上於維博宣布公文，自8月27日起停止運營從北京至夏威夷航班，對已經購票的乘客表示歉意。外界推測，此舉可能是為了反制美國貿易戰而採取的措施。

「關於停止運營北京—夏威夷航線的公告 」中寫道，因網絡佈局、運力安排等因素，自2019年8月27日起停止北京—夏威夷—北京CA837/8航班，並且將退還全額票款，持續積極跟進後續服務。

消息公布之後，有受影響的旅客氣憤的說，「只提退票退款？怎麼不說為所有乘客轉簽到其他航司！我就想知道我特麼怎麼回來！太過分了 ！真流氓！人家都是提前半年告知，你這臨時就說停航線了」、「拿老百姓的出行權當做貿易戰的籌碼，呵呵，獨此一家，前幾天不是針對到台灣嗎？」

▲中國國航突然通知，從8月27日起停飛北京至夏威夷航班。（圖／翻攝中國國航微博）

自從川普日前再度宣布要加徵關稅，中美貿易衝突再度加劇。美國財政部5日宣布，將中國大陸列為「匯率操縱國」（currency manipulator），這是美國自1994年來，首次正式將中國大陸列入匯率操縱國，此舉被視為進一步加劇中美貿易警張局勢。

中國央行6日回應表示，「中方對此深感遺憾」，這一標籤不符合美財政部自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。