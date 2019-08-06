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紐西蘭40年來首次重大改革　墮胎合法化並視為醫療議題

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▲▼紐西蘭司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭司法部長李特（Andrew Little）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

紐西蘭政府5日公開聲明，將重新修訂墮胎法計畫，女性在懷孕20週以內可以自行決定是否要墮胎，但若超過期限，則必需要有一名醫療人員合理地相信，並證明墮胎對該女性的身心健康和福祉是合適的；此外，也計畫在診所的周圍劃設150公尺的「安全區」，以避免遭到抗議者的騷擾。

據BBC報導，這次修法將使自1977年以來生效的墮胎法現代化。紐西蘭司法部長李特（Andrew Little）表示，墮胎是紐西蘭唯一仍有罪的醫療程序，是時候要改變了；此外，墮胎安全應該被當成醫療議題監控和管理，女性也應該對於自己的身體保有自主權。

紐西蘭民眾指出，目前當地醫生能允許墮胎的理由很少，其中包括遭受性侵或無法撫養孩子等都不被允許，而根據刑法，墮胎仍屬於違法行為，因此若想要合法進行，就必須要有2名醫師同時表示，若再繼續懷孕將使該女性的身心健康造成危害。

墮胎權利組織Alranz表示，這些提案儘管不如預期好，但已經比現狀好很多了。不過，紐西蘭墮胎法改革協會會長貝拉梅克（TerryBellamak）卻建議將時間延長，他說，有些超音波掃描要懷孕至少20週左右才能做，因此沒有讓人能思考的時間。

據悉，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在贏得2017年大選後，承諾將進行墮胎法的修正，但始終都在議員的爭論中讓計畫延宕。目前該法案將作為「良心問題」在議會中處理，這也代表國會議員不必再按照黨派投票。

根據最新的法案內容，基於個人道德觀念不願提供墮胎服務的醫療人員，仍需告知有墮胎需求的女性相關資訊，以利尋求服務，此外，法案也准許在特定相關診所周圍劃設「安全區」，以保護女性避免遭受到反墮胎者的恐嚇或騷擾。對此，反墮胎運動組織生命之聲指出，這項法案讓人感到非常不安，且對女性的身心健康會造成副作用。

面對紐西蘭40年來的墮胎法首次重大改革，政府計畫將其視為醫療議題，但相關人士卻認為修法程度不符合預期。然而，繼愛爾蘭去年公投讓墮胎合法化，南韓高等法院今年4月推翻墮胎禁令之後，紐西蘭也成為最新鬆綁墮胎法令的國家，不過在美國，一些立場傾向保守的州卻仍採取行動抑制墮胎權。

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關鍵字：紐西蘭,墮胎,懷孕,醫療,紐澳要聞

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