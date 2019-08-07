　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

暫停參加金馬！　北京電影人感嘆「失去被認可的機會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲傳出陸電影局暫停影片人員參加2019年金馬獎。（圖／翻攝自微博／《中國電影報》）

▲大陸國家電影局公告。（圖／翻攝自微博／《中國電影報》）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家電影局今（7日）公告，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。對此，有北京電影人表示，不少圈內人都感到相當惋惜，因為不能參加金馬獎的同時，也代表失去被華語電影最高獎項肯定的機會。

這名電影人向《ETtoday新聞雲》透露，官方暫停出席此次金馬獎，此決定其實早在半年前就已經知道，「因為金雞百花電影節舉辦日期出來後，圈內人就知道什麼意思。」

她還提到，不能參加金馬獎不是兩岸電影行業的損失，而是優秀電影本身的損失，「對大陸電影人和電影而言，形同失去挑戰華語電影市場最高獎項的機會，也失去被認可的機會，但該走的路還是要走，該拍的片還是要拍。」

▲▼朱延平回應大陸電影影人不參加金馬56新聞。（圖／記者季相儒攝／金馬執委會提供）

▲朱延平第一時間回應大陸電影、影人不參加金馬56。（圖／記者季相儒攝／金馬執委會提供）

《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎頒獎典禮一席話，被外界視為是陸片今年拒絕參賽的主因。一名在北京工作的台灣導演坦言，「不欣賞這動作，要講可以就北京講，在藝術殿堂講這些，台灣電影的機會已經很少。」

這名導演指出，金馬獎面對全世界華人，這幾年來，大陸電影在金馬佔據很重的份量，「他們今年不參加，唯一的『好處』是其他地區的華人機會增加，其他一點好處都沒有。」

他表示，每年因為配額制，大陸電影在台上映數量有限、需要抽籤，但陸片若是得了金馬獎，便可以「免抽籤」直接在台灣上映，對台灣電影來說是好事，因為能得獎的電影品質都很高。

不過，也有電影公司老闆認為，官方暫停陸片和影人出席今年金馬獎是「一系列行動中的一環」，並非單純因為去年金馬風暴所導致。而他所指的一系列行動，便是大陸官方暫停陸客自由行、限縮談團客等舉措。

▲▼金馬56、2019金馬影展、第56屆金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

▲第56屆金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

ET快訊
他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」　幾月後兒子爽喊：我老婆懷孕
中颱利奇馬緊逼！專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

關鍵字：金馬獎,電影,陸片,配額,北京,傅榆,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「平凡台灣女孩」凌友詩：台青只要努力「也能像她一樣」

暫停參加金馬！　北京電影人感嘆「失去被認可的機會」

影／福州和台灣挺像！「快問快答」訪台青：夜訪海灘印象超深刻

結婚4年拒絕同房！她羞愧揭丈夫褲裡「超噁秘密」...認：和別人同居了

香港抗爭持續超過60天！　港澳辦主任張曉明：回歸以來最嚴峻

軟飯男「要房租起爭執」　廣場上多刀捅死前妻...圍觀群眾狂逃！

華聞快遞／2019博鰲房地產論壇開幕 　聚焦嚴控下樓市新變局

印度設立「拉達克直轄區」涉中國領土？　陸外交部：不可接受也沒效力

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

陸第二季手機出貨量前5名出爐　「〇〇」仍佔據第一名！

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

「平凡台灣女孩」凌友詩：台青只要努力「也能像她一樣」

暫停參加金馬！　北京電影人感嘆「失去被認可的機會」

影／福州和台灣挺像！「快問快答」訪台青：夜訪海灘印象超深刻

結婚4年拒絕同房！她羞愧揭丈夫褲裡「超噁秘密」...認：和別人同居了

香港抗爭持續超過60天！　港澳辦主任張曉明：回歸以來最嚴峻

軟飯男「要房租起爭執」　廣場上多刀捅死前妻...圍觀群眾狂逃！

華聞快遞／2019博鰲房地產論壇開幕 　聚焦嚴控下樓市新變局

印度設立「拉達克直轄區」涉中國領土？　陸外交部：不可接受也沒效力

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

陸第二季手機出貨量前5名出爐　「〇〇」仍佔據第一名！

Lia一句話真心稱讚　ITZY彩領《一周偶像》淚崩：很難過

台大教授鄭秀玲表態接高潞・以用空缺　遞補時力不分區立委

新球季轉戰ABL　富邦續約林郅為、張伯維

不斷更新／富邦失誤、蘇智傑重擊！　3局統一5比1富邦

宏碁第2季每股賺0.13元　推進展碁IPO計畫

15歲少年浴缸「跪姿溺死」關鍵曝！「童軍繩綑綁手腳」阿姨認了

「利奇馬颱風」進逼！量販湧人潮搶購　4000公斤葉菜被搶空

曾沛慈爆單身3年「相親被跳過」　撇1月短命戀：我可以對質！

不斷更新／ 岳東華陽春砲炸裂　3局結束桃猿3：1兄弟

夜市點痣傷口爛光！黑痣5大疑問曝...防生成O歲前要防曬

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

迷戀女主播！人夫30天砸53萬..

婆媳不和！媽抱10月大女兒丟河..

業績沒達標！員工被逼「吃泥鰍＋..

老公回來了！小王秒躲人妻床下…..

男童踩空掉下水道　媽目睹癱倒大..

坐博愛座遭大媽賞巴掌　女孩一舉..

結婚4年拒絕同房！她揭丈夫褲裡..

保時捷女曝打人原因：他說我臉粉..

他上班遲到打遊戲！　老闆給12..

足療妹被陌生男拖走…說一句話神..

被老師打一巴掌！男15年後狂追..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

更多熱門

相關新聞

大陸禁參加2019金馬獎　府：感到不捨

第56屆金馬獎報名已於7月31日截止，預計於11月23日舉行。陸網7日傳出消息，有媒體爆出大陸電影局頒布新禁令，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆金馬獎。對此，總統府發言人丁允恭表示，對大陸人民非常不公平，把自己向著世界透光的窗戶一扇扇關上，讓人對大陸人民感到不捨。

文化部遺憾陸禁令　照常辦金馬獎

陸抵制2019金馬獎　余宛如：更顯創作自由

陸方暫停來金馬獎　陸委會：停止政治干擾

陸電影不參加金馬獎　國台辦副主任回應

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬海警1730發布！氣象局曝最新路徑

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面