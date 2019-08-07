暫停參加金馬！　北京電影人感嘆「失去被認可的機會」

▲大陸國家電影局公告。（圖／翻攝自微博／《中國電影報》）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家電影局今（7日）公告，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。對此，有北京電影人表示，不少圈內人都感到相當惋惜，因為不能參加金馬獎的同時，也代表失去被華語電影最高獎項肯定的機會。

這名電影人向《ETtoday新聞雲》透露，官方暫停出席此次金馬獎，此決定其實早在半年前就已經知道，「因為金雞百花電影節舉辦日期出來後，圈內人就知道什麼意思。」

她還提到，不能參加金馬獎不是兩岸電影行業的損失，而是優秀電影本身的損失，「對大陸電影人和電影而言，形同失去挑戰華語電影市場最高獎項的機會，也失去被認可的機會，但該走的路還是要走，該拍的片還是要拍。」

▲朱延平第一時間回應大陸電影、影人不參加金馬56。（圖／記者季相儒攝／金馬執委會提供）

《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎頒獎典禮一席話，被外界視為是陸片今年拒絕參賽的主因。一名在北京工作的台灣導演坦言，「不欣賞這動作，要講可以就北京講，在藝術殿堂講這些，台灣電影的機會已經很少。」

這名導演指出，金馬獎面對全世界華人，這幾年來，大陸電影在金馬佔據很重的份量，「他們今年不參加，唯一的『好處』是其他地區的華人機會增加，其他一點好處都沒有。」

他表示，每年因為配額制，大陸電影在台上映數量有限、需要抽籤，但陸片若是得了金馬獎，便可以「免抽籤」直接在台灣上映，對台灣電影來說是好事，因為能得獎的電影品質都很高。

不過，也有電影公司老闆認為，官方暫停陸片和影人出席今年金馬獎是「一系列行動中的一環」，並非單純因為去年金馬風暴所導致。而他所指的一系列行動，便是大陸官方暫停陸客自由行、限縮談團客等舉措。

▲第56屆金馬獎。（圖／金馬執委會提供）