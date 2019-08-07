民進黨、時力共識暫緩提名　許淑華嘆：我努力12年 陳雨凡努力1年

▲許淑華。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨主席卓榮泰6日與時代力量黨主席邱顯智會面，就區域立委選舉提名部分，雙方達成共識，「於一方已提名，而另一方未提名之選區內，雙方暫緩提名」。該共識中唯一符合狀況的是台北松山信義選區，民進黨有意提名北市議員許淑華，時力則提名陳雨凡，民進黨預計在7日中執會暫緩提名許淑華。對此，許淑華受訪時感嘆，陳雨凡努力1年但自己拚了12年，希望黨中央做出最好布局。

許淑華7日中執會前受訪時表示，2020立委布局的部分，民進黨跟時代力量台灣派應該要合作打贏大選，黨中央跟時代力量的合作是共識，至於怎麼合作怎麼談，還需要進一步做討論。她感嘆，選區內已經禮讓過兩屆，但禮讓狀況不盡理想，希望黨中央派出最強候選人，也希望支持者多給黨一點時間。

許淑華說，「應該說他（陳雨凡）很努力在基層，但是，他努力一年，我們努力了十二年」。她指出，陳雨凡是優秀人才，可以做不同規劃，希望民進黨及時代力量能團結，兩黨不該是競爭關係而應該是合作關係，整合台灣派、推出最好的候選人，才能團結最大力量打贏選戰。

許淑華透露，卓榮泰昨天第一時間已經有親自致電通知，黨中央也已經說明，暫緩提名不是禮讓，知道黨中央很辛苦，因此不希望再給黨壓力，但也希望黨中央看見自己的努力。