鄭文燦背書蔣絜安參選立委　桃園五選區上演「兩個女人戰爭」

▲鄭文燦背書，蔣絜安（左二）參選桃園立委。（圖／擷取自蔣絜安臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，民進黨在桃園第五選區提名人選，經協調確認由現任不分區立委蔣絜安參選，迎戰國民黨現任立委呂玉玲，上演「兩個女人的戰爭」。蔣絜安於5年前，獲市長鄭文燦延攬擔任客家局長，去年7月就任立委後，即隨著鄭文燦勤走基層，地方上早已盛傳其有意投入2020立委大選，如今獲黨提名，地 方人稱意料中之事。

桃園立委選舉分為六個選區，第五選區的龍潭、平鎮區，雖是客家區，但眷村林立，長久以來選民結構處於藍大於綠。不過，對於獲黨徵召參選立委，蔣絜安說，儘管選局艱困，但這一仗關係到台灣民主自由的未來，黨需要她就不會逃避，會勇敢承擔，全力以赴。

▲2020立委大選，國、民兩黨在桃園第五選區提名人選分別為呂玉玲、蔣絜安（左二、三）。（圖／擷取自呂玉玲臉書）

民進黨桃園市黨部主委張火爐指出，第五選區提名人選，係在日前由市長鄭文燦和他共同主持協調會，出席者還有中央黨部組織部副主任林固男及市議員楊傢良、張肇良等人，與會人士一致推薦，由現任不分區立委蔣絜安代表出戰。

協調會中，鄭文燦也為蔣絜安背書表示，蔣勤跑基層、連接在地，不論擔任客家局長或立法委員，都有很好的成果，可說是客家文化的推手及代言人，由她擔任立委，也會幫桃園及客家加分。

2020桃園立委大選，國民黨六個選區提名人選底定，分別是：陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、陳學聖、呂玉玲；民進黨底定的提名人選則為：鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清、趙正宇、蔣絜安。