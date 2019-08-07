柯文哲組台灣民眾黨　黃國昌：造成最大衝擊的是時代力量





▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，同時被選為黨主席，使外界開始好奇，目前陷入大小綠路線之爭的時代力量，會不會受到柯文哲組黨衝擊？甚至使第三勢力龍頭換人？時代力量黨籍的立委黃國昌表示，柯文哲組黨造成最大衝擊的是時代力量，儘管如此，他對外都說樂觀其成，不口出惡言。

黃國昌7日上午在臉書上提到，「柯文哲組黨，造成最大衝擊的是時代力量，這麼簡單的分析，我當然清楚。儘管如此，無論是面對媒體詢問、還是在個人直播中回答網友，我依然是表示樂觀其成，沒有口出惡言。」

▲台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌說，這是民主政治的常態，透過競爭讓台灣民主向上提升，以「人才」、「價值」與「政策」爭取選民認同，而台灣民眾黨也如同其他新成立的新政黨一樣，接下來必須接受這三方面的檢驗，且這是沒辦法只靠柯文哲一人光環的，「時間，會印證很多事情。」

黃國昌表示，他不是台北市議員，指責他為什麼不監督台北市長，根本是「莫名其妙」，更何況如果仔細觀察，就知道他因為接受民眾陳情，從餐廳違建關說案、東南客運油污案、虐童托嬰中心案、到美語教材消費爭議案，的確跨入臺北市議員該做的事。「無論如何，我最希望的，是大家養成就事論事的習慣。一碼歸一碼，具體談是非。用同一標準，要求所有政黨與政治人物。只有持續這樣做，台灣民主才有未來。」

「我們也應該要求所有政治人物，必須透過自己做的實事、自己的專業與努力，爭取選民認同。」黃國昌強調，將自己存在的價值，依附於「挺誰」或「反誰」之上，其實是一件很悲哀的事，也顯示只是自己沒有真材實料，若還因此隨風東搖西擺，那就更不堪了。「我，就是我，不是任何人的打手或工具。我的行動，為選民負責，當然必須接受公眾檢驗監督。但請不要將我存在的價值，依附在任何人之上。」

最後，黃國昌說，他向來要求自己就事論事、有憑有據，對人的批判，都是具體連結事件緣由，從不含沙射影、也不開地圖砲。因此對於不敢具名的側翼俗辣，以及濫用媒體讓自己淪為黨棍的記者，打從心裡看不起他們，多半懶得理會，否則就是沒有好話。因為他們的行為正讓台灣民主政治的水準不斷向下沈淪。至於別人如何反應、是否改正，則非我能控制，「這樣的路或許走得孤獨、走得辛苦，但我無怨無悔、心安理得。」

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