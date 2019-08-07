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制憲基金會民調／台灣民眾黨囊括一成五政黨票　時力恐崩盤

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▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」引發政治效應，台灣制憲基金會7日發表最新民調顯示，民眾黨將囊括15.5％的政黨票，可望成為國會第三大黨，時代力量政黨票則未達5%門檻，其中時代力量支持者有三成將倒戈轉投民眾黨，時力面臨崩盤。

不過，台灣制憲基金會執行長林宜正斷言，柯文哲如果不選總統，則台灣民眾黨的政黨得票率10%是天花板，台灣民眾黨的區域立委「一席難求」。

▲▼台灣制憲基金會最新民調。（圖／台灣制憲基金會提供）

▲台灣制憲基金會公布最新民調。（圖／台灣制憲基金會提供，下同）

台灣制憲基金會於7日公布最新民調結果，首度加入剛舉行成立大會的台灣民眾黨及其他黨派進行調查。根據民調指出，有41.1％的民眾支持柯文哲成立台灣民眾黨，46.6％不支持。另外，台灣制憲基金會也調查了民眾在2020立委選舉中，政黨票的投票傾向，民進黨支持度有30.5%、國民黨27.2%、台灣民眾黨15.5%、時代力量4.7%。

在總統候選人支持方面，這項民調顯示，柯文哲成立的台灣民眾黨的支持者有59.4%支持前鴻海董事長郭台銘以無黨籍身分參選總統。

▲▼台灣制憲基金會最新民調。（圖／台灣制憲基金會提供）

林宜正指出，台灣民眾黨一躍成為第三大黨，會吸走30.9%時代力量支持者的政黨票，從區域別來看，立委政黨票會投台灣民眾黨的支持者以「中彰投」的比例較高。若從年齡來看，以「30-39歲」以及「20-29歲」的比例較高。從教育程度來看，以「大學及以上」、「專科」的比例較高。而從政黨傾向來看，台灣民眾黨會吸走30.9%時代力量支持者的政黨票，以及有26.0%不偏任何黨的中間選民會把政黨票投給台灣民眾黨。

但林宜正也斷言，柯文哲如果選總統，則台灣民眾黨的政黨得票率天花板是15%；柯文哲如果不選總統，則台灣民眾黨的政黨得票率10%是天花板，台灣民眾黨的區域立委「一席難求」。

此次民調委託「趨勢民調公司」執行，調查時間為8月1日至3日，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，樣本代表性分析則依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

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關鍵字：台灣民眾黨,柯文哲,台灣制憲基金會,時代力量,民調

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