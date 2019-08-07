蔡正元：時力會被民眾黨高度替代掉　下屆立委席次恐歸零





▲台灣民眾黨創黨大會，柯文哲與粉絲近距離接觸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布要籌組「台灣民眾黨」，使外界開始好奇，目前陷入大小綠路線之爭的時代力量，會不會受到柯文哲組黨衝擊？甚至使第三勢力龍頭換人？前立委蔡正元7日提到，民眾黨會高度替代掉時代力量的選票，下屆立法院席次，時代力量一席都不會有。

蔡正元7日提到，經濟學上有所謂替代效果，政黨競爭上也有替代效果，柯文哲創立台灣民眾黨，會高度替代掉時代力量的選票，低度替代一部份國民兩黨的選票，「時代力量注定泡沫化，下屆立法院席次，時代力量一席都不會有！」其實時代力量也是替代李登輝的台聯黨起家，台聯黨也因此徹底泡沫化。

蔡正元說，政黨不只會輪替，也會選票替代，但台灣的藍綠兩黨雖然有人嫌惡藍綠惡鬥，但這是台灣島內外形勢造成的，不是藍綠兩黨刻意製造得出來的局勢。

蔡正元表示，在這個局勢下，「除了藍綠兩黨提名的總統人選外，其他人不管唱什麼高調，沒有人有機會當選總統」，理由很簡單，因為藍綠兩黨的基本選票沒有替代效果，其他政黨或人選的選票都很容易被替代效果消化掉。

▼蔡正元認為，時力會被民眾黨高度取代掉。（圖／翻攝自蔡正元臉書粉專）