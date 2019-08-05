一周2槍擊案…已釀22死　沃爾瑪堅持「負責任地販賣槍枝」

▲沃爾瑪（Walmart）是美國跨國零售企業，世上最大的零售商。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國零售商沃爾瑪（Walmart）的分店一周內遭遇2場槍擊案件，總共已經造成22人死亡，但是發言人哈格羅夫（Randy Hargrove）於4日受訪時強調，沃爾瑪是負責任的槍枝火藥販售商，這個政策不會改變，「我們已經做得比聯邦法律還要多。」

哈格羅夫回應德州槍擊案，認為「真正的關注在於支持員工、顧客以及全體艾爾帕索社區居民。」他提到，民眾必須通過嚴格背景審核，才能在沃爾瑪購買槍枝和火藥，比聯邦法規還要嚴苛，「全國任何一間分店的政策都沒有任何改變。」

哈格羅夫也提到，沃爾瑪與德州州立大學合作，每位員工都必須完成射擊訓練，學習面對武裝襲擊時，如何拒絕或自我防衛，「我們的網站上已經移除任何像是武器的商品，例如空氣槍或是玩具槍。」

▲德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗，至少20死。（圖／路透）

根據了解，沃爾瑪執行長麥克米隆（Doug McMillon）在Instagram上表示，「沒辦法相信」一周內竟然會發生第二起槍殺案件，「我的心和艾爾帕索居民一樣悲痛，尤其是2201號分店的同仁、顧客與受害者家屬。」這篇貼文一出，立刻引起網友要求停賣槍枝。

▲要求停售槍枝火藥的民眾。（圖／路透）

綜合外媒報導，沃爾瑪分店一周內已經發生2起槍擊案，德州艾爾帕索（El Paso）3日釀成20死26傷；在此4天以前，密西西比州分店也驚傳槍響，一名心懷怨恨的前員工跑回門市殺害2名同事，還射傷一名警察。

《法新社》指出，沃爾瑪創辦人沃頓（Sam Walton）非常熱愛槍枝，雷明登武器公司（Remington）甚至以他為名，命名一款獵槍。

沃爾瑪表示，槍枝的主要客群是獵人和射擊運動員，近年來多次修改行銷政策，2015年停售軍用半自動步槍，2018年帕克蘭（Parkland）高中槍擊案造成17人死亡後，將購買年齡門檻從18歲提高到21歲。