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安卓手機「玩到飽方案」曝光！Google擬推Play Pass服務　月付150暢玩手遊

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▲Google Play，Google Play商店，Google。（圖／路透社）

▲Google即將推出「Google Play Pass」新服務結合Google Play商店應用。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）即將推出「Apple Arcade」，讓iOS設備用戶每月付費，就能狂玩數百種付費和獨家的手機遊戲。Google為了因應蘋果「玩到飽」的訂閱服務，稍早也測試「Google Play Pass」新服務，擬以4.99美元（約新台幣158元，價格可能有所改變）月費，讓用戶一口氣玩Google Play商店上的數百種遊戲。

Apple Arcade主打遊戲內沒有廣告，不用「課金」購買遊戲體驗，同時也將與其他遊戲工作室合作，獨家打造只會在Apple Arcade上架的遊戲，並推出狂玩遊戲的月費方案，讓蘋果用戶相當期待僅月付少少的錢，便能獲得整個月的遊戲樂趣。

▲Google擬定推出「Google Play Pass」新服務。（圖／翻攝自「Android Police」網站）

▲Google擬推出「Google Play Pass」相關頁面流出。（圖／翻攝自「Android Police」網站

儘管蘋果還沒有上線Apple Arcade，就已經讓Google倍感競爭壓力。Google也嘗試推出「Google Play Pass」方案，朝向每月付費訂閱制服務，但比起蘋果App Store與Apple Arcade各自獨立，Google Play Pass範圍涵蓋Google Play商店的平台基礎，同時包括Google Play商店上非遊戲類型的付費App，涵蓋範圍相當廣。

而在釋出的Google Play Pass頁面中，透露著Play Pass不會內建廣告，也和Apple Arcade一樣可以在訂閱期間與家庭成員共享；參與Play Pass相關方案的App開發商也會出現App的標價與「Google Play Pass免費體驗」等相關字樣。

Google向「Android Police」證實有「Google Play Pass」遊戲訂閱服務，並在註冊頁面上強調「無需另購、無廣告、無需課金解鎖」、「隨時可取消訂閱」、「家庭訂閱」等文案，甚至有「10天免費試用」的字樣。不過Google尚未透露確切發布「Google Play Pass」的時間，或許也會和蘋果的「Apple Arcade」於秋季發布。

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關鍵字：Google,Google Play,Google Play Pass,Apple Arcade,北美要聞

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