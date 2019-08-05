23歲美國甜心「整隻手插進魚鰓」　把巨鯰扛肩膀上燦笑

▲23歲的漢娜巴倫（Hannah Barron）徒手博魚。（圖／翻攝自Instagram帳號「hannahbarron96」）

記者吳美依／綜合報導

來自美國的漢娜巴倫（Hannah Barron）是「徒手搏魚（Noodling）」好手，時常只穿比基尼與熱褲跳進河中，再次浮出水面時，其中一隻手臂伸進魚鰓，再從魚嘴中探出來，輕鬆捕獲一尾巨鯰。她非常熱衷狩獵，認為此舉可以控制野生動物族群數量。

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影片中，漢娜巴倫縱身一躍，消失在混濁的河水中，大約過了20秒後，猛然跳出水面大聲歡呼，此時肩膀上已經扛著一隻被制服的大魚。她表示，通常看到鯰魚飽受驚嚇以後就會放生，但是偶爾也會帶回家當晚餐。

根據Mirror報導，徒手博魚是一種盛行於美國南方的捕魚法，獵人必須把前臂穿過魚鰓和魚嘴，藉此制服獵物，沒有牙齒的鯰魚因此成為首選。

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漢娜巴倫曾在路易斯安那州的沼澤中射殺短吻鱷，吸引許多粉絲留言，藉機取笑動物權組織，或者問她要如何烹調鱷魚。在另一則貼文中，她與土狼屍體合照，聲稱要把皮草做成地毯，說這是「掠食者的控制」。據悉，她認為打獵可以有效防止野生動物族群數量過剩。

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23歲的漢娜巴倫時常和父親全美跑透透，獵殺鹿、山豬等等，而且總是面帶甜美微笑與獵物合照，在Instagram上累積53萬粉絲，評價兩極。有些網友讚嘆她「徒手抓著這麼大隻的鯰魚，看起來卻如此平靜，好勇敢！」，也有人留言批評，「妳真是個羞恥。」、「謀殺兇手！」