22萬人逃出喀什米爾　印度發布警報：擊殺5巴國恐怖分子

▲20多萬工人與2萬多名旅客撤出喀什米爾（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度安全局2日針對喀什米爾地區發布「恐怖威脅」警報，稱已經擊斃5名巴基斯坦武裝分子，要求人民「立即」撤出。此消息一出，至少20萬多名工人、旅客及印度教朝聖者陷入恐慌，把機場擠得水洩不通。據了解，巴基斯坦當局對此反駁，認為新德里當局「明目張膽地說謊」。

印度政府表示，一支與巴基斯坦軍方關聯的激進武裝分子，正在策畫一場攻擊行動，目標鎖定前往阿馬爾納特石窟（Amarnath Yatra）朝聖的印度教徒。喀什米爾內政部長加普拉（Shaleen Kabra）表示，「為了朝聖者和旅客的安全利益著想，我們建議立刻縮短待在喀什米爾的時間。」

▲外國旅客準備搭機回國。（圖／路透）

英國外交部針對喀什米爾和賈姆穆（Jammu）地區發出旅遊警報，「有風險遭遇無法預測的暴力事件，包括炸彈爆炸、手榴彈攻擊、槍擊或綁架」，德國與澳洲政府也發出類似的警告。

喀什米爾首府斯里納加爾（Srinagar）機場工作人員表示，「原本預計這幾天要回國的旅客，全都擠在今天著急地跑來機場。這裡真是一團亂，除非加開航班，否則擠不出多少位置。」

▲喀什米爾官員表示，大多數印度公民已經撤離。（圖／路透）

根據了解，印度國防部發言人卡利亞（Rajesh Kalia）上校表示，有5到7名巴基斯坦武裝分子試圖破壞區域和平，還想要攻擊印度軍隊，目前已經全數被擊殺，這一次行動還尋獲許多彈藥。根據《衛報》報導，新德里當局證實增派1萬名軍人到喀什米爾，輿論擔心此舉將會破壞憲法賦予這個區域的特殊地位。

巴基斯坦國防部發言人反駁，認為印度政府很明顯在說謊，稱這一項指控是「純粹的宣傳」。

綜合外媒報導，每年7月開始，超過30萬名印度教徒踏上長達45天的旅途，來到位於喜馬拉雅山脈的阿馬爾納特石窟朝聖。由於近年來參與人數激增，當局還在路線上設立一個大型維安機構。