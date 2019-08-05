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18KG狗狗嘸牽繩「狂吠猛衝」　警察嚇到連開3槍…誤殺飼主

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狗。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

 ▲狗狗。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國德州阿靈頓郡（Arlington）一名25歲警察值勤時，突然遇見狗狗一邊狂吠一邊直直衝過來，嚇得立刻掏出武器連開3槍。飼主瑪姬（Maggie Brooks）原本躺在旁邊草地上，卻被擊中胸部，送醫後宣告不治。根據CBS報導，附近居民表示，狗狗平時非常親人，也因此從來沒有被上過牽繩。

警局2日釋出的影片中，警員一邊靠近，一邊詢問瑪姬是否需要幫助。他得到回應後，卻看見一隻狗狗迅速衝過來，還發出吠叫聲，嚇得連忙後退，大喊「後退！這是妳的狗嗎？」同時連續開了三槍。此時，瑪姬痛得尖叫，「我的天啊！XXX！警察開槍打我！」

綜合外媒報導，阿靈頓警局8月1日下午5點接到通報，民眾發現一名女子疑似在草地上昏倒，才會派出警員前往查看。梅姬中槍後被緊急送醫，當天晚間6點宣告不治。據悉，狗狗有40磅重（大約為18公斤），是拉不拉與黃金獵犬混血，牠被子彈擦傷，目前送往收容所隔離治療並接受檢疫。

阿靈頓警察局長強生（Will Johnson）表示，涉案警員2月才剛畢業，曾接受8小時犬類接觸訓練及強制槍枝管理訓練，目前已經接受停職處分，等待刑事與行政調查，「此案的每一件事情都是悲劇。我們跟受害者家屬、涉案警員一樣心碎。同仁當時只是試圖幫助一位也許需要緊急醫療支援的民眾，這絕對不是原本預料中的結果，也不是部門所樂見。」

根據了解，附近居民表示，梅姬和男友似乎居無定所，但總是一起溜狗散步。附近店主賈斯汀（Justin Patton）說，「狗狗從來沒有被上過牽繩，我們每天都看見他們一起出現。」他也提到，汪汪平時會與陌生人互動，嗅聞一下或者搖搖尾巴，很難想像牠會狂吠亂衝，「牠一整天都跟人類相處在一起。」

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關鍵字：北美要聞,,牽繩,德州,達拉斯,阿靈頓郡,槍擊

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